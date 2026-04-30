Prime de déménagement : êtes-vous éligible à cette aide qui peut dépasser les 1 000 euros ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/04/2026 à 12:55

Les foyers modestes peuvent toucher une prime de la Caf pour déménager. (illustration) (cottonbro / Pixabay)

Vous avez prévu de déménager mais le coût de l'opération vous fait peur ? Sachez que la Caisse d’allocations familiales (CAF), ou la Mutualité sociale agricole (MSA) selon votre situation, peut vous verser une prime afin de prendre en charge une partie des dépenses engagées pour ce nouveau départ.

Prime de déménagement : un plafond supérieur à 1 000 euros

Vous devez toutefois remplir certaines conditions pour être éligible. Cette aide est dédiée aux « familles nombreuses qui déménagent quand leur foyer s’agrandit » , indique la Caf sur son site . Vous devez avoir au moins trois enfants à charge dans les 6 mois qui suivent votre déménagement et déménager « entre le 1er jour du mois civil qui suit la fin de votre 3e mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant le 2e anniversaire de votre dernier enfant » , précise l'organisme. Vous devez aussi bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL) ou de l'allocation de logement familial (ALF) pour votre nouveau logement.

Le montant de la prime dépend des dépenses engagées dans la limite d'un plafond. Ce plafond a été revalorisé au 1er avril 2026 et s'élève désormais à 1 147,58 € pour trois enfants à charge. Un bonus de 95,63 € est ensuite versé pour chaque enfant supplémentaire. Cette aide est versée en une seule fois a posteriori. Vous devez remplir un formulaire de demande et le renvoyer dans les six mois qui suivent votre déménagement avec la facture du déménageur ou les justificatifs des frais avancés si vous avez déménagé par vos propres moyens (facture de location d'un utilitaire, essence etc.). Une avance peut-être accordée avant le déménagement pour les foyers en situation de précarité, sur présentation d'un devis, indique Capital .