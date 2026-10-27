Bâtiment : le boom des travaux de climatisation n'a pas sauvé l'activité des artisans

Le constat est dressé par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

Le bond des travaux de climatisation n'a bénéficié qu'aux secteurs de la couverture-plomberie-chauffage et de l'électricité (illustration) ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Les travaux de rénovation énergétique ont rebondi au troisième trimestre, tirés par les installations de climatisation et de ventilation en plein été caniculaire, selon des chiffres publiés mardi 27 octobre par le principal syndicat des artisans du bâtiment, qui restent insuffisants pour enrayer la baisse de l'activité globale du secteur.

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) a rapporté une baisse de 1% de l'activité globale entre juillet et septembre, par rapport à la même période de 2025.

"On continue de travailler avec un mode dégradé de l'activité et cela génère de l'agacement et de l'inquiétude", a prévenu Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, particulièrement "énervé" que les artisans se retrouvent exclus des consortiums sélectionnés pour le leasing de pompes à chaleur, lancé par le gouvernement.

"On veut se battre pour l'accès au marché des artisans du bâtiment", alors qu'une "concentration du marché est en marche" au profit des industriels, selon lui.

L'activité des artisans du bâtiment liée à la construction neuve a reculé de 1%, tout comme l'entretien et amélioration.

Les prix à la pompe et leurs effets en cascade

Le chiffre d'affaires issu de la rénovation énergétique des logements augmente cependant pour la première fois depuis deux ans et demie, et progresse de 1% sur un trimestre.

Ce "rebond ponctuel" dû à une "hausse de la demande de travaux de climatisation et de ventilation dans le cadre de vagues de chaleur" ne bénéficie qu'aux entreprises de couverture-plomberie-chauffage (+2,5% d'activité) et d'électricité (+0,5%) et n'est pas de nature à "se reproduire dans les mois à venir", a nuancé le président de la Capeb. Dans les autres métiers du bâtiment, l'activité a reculé de 2% au troisième trimestre.

La hausse des prix du carburant touche de plein fouet les artisans, et se répercute aussi sur le prix des matériaux. Trois entreprises sur dix interrogées par la Capeb indiquent avoir connu une hausse de plus de 10% de leurs coûts depuis mars 2026 et le début de la guerre au Moyen-Orient. Et 37% ont observé une hausse de 5% à 10% de leurs coûts. La Capeb a demandé à être reçue par le Premier ministre pour défendre ses propositions dans le cadre des discussions sur le budget de l'État pour 2027, notamment une baisse temporaire de la TVA sur les travaux de rénovation.