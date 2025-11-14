information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/11/2025 à 08:30

Bail climat : quand agir pour la planète fait baisser le loyer / iStock.com - BlackSalmon

Qu’est-ce que le « bail climat » ?

Louer Facile, agence 100 % digitale située à Angoulême (Charente), a décidé de mettre en place un « bail climat » afin d’encourager propriétaires et locataires (étudiants en priorité) à soutenir la cause environnementale. Qu’est-ce que le « bail climat » ? C’est un bail via lequel les locataires s’engagent à réaliser diverses actions afin de réduire leur impact environnemental. Ils doivent notamment réaliser un bilan carbone. Car, pas de bilan, pas de clés ! L’agence souhaite aussi les aider grâce à des outils comme, à titre d’exemple, Nos gestes climat. Divers dispositifs sont également mis en place. En fonction des actions effectuées par les locataires (démarches en ligne, par exemple), jusqu’à cinq arbres par personne et par an peuvent être plantés. En quatre ans, plus de 2 000 arbres ont été mis en terre. Les étudiants peuvent en outre bénéficier d’une remise de 50 € sur leur loyer en optant pour les transports en commun ou en achetant un vélo. En parallèle, Louer Facile ne propose que des logements classés D minimum et se connecte aux compteurs Linky des locataires afin de surveiller leur consommation électrique. Si ces derniers réussissent à la diminuer, l’augmentation de leur loyer est reportée. Ils sont aussi récompensés s’ils participent aux actions d’associations écologiques et/ou sociales. Réduction du prix du loyer, cadeaux éthiques et responsables à remporter… L’idée est de proposer une démarche écologique concrète avec des récompenses à la clé. Et, désormais, l’objectif de Frédéric Pedro et de son agence digitale Louer Facile est de proposer le « bail climat » à l’échelle nationale.

Des habitudes difficiles à changer ?

Si les nouveaux locataires sont plutôt ouverts à ces nouveautés, ceux déjà en place ont un peu de mal à revoir leurs habitudes. Frédéric Pedro explique ainsi que Louer Facile a notamment proposé des poules à des locataires qui les ont refusées. Pourtant, elles offrent divers avantages. Non seulement, elles pondent régulièrement des œufs frais que l’on peut déguster de multiples façons, mais elles sont aussi utiles pour réduire les déchets alimentaires. Enfin, elles jouent un rôle important dans le jardin puisqu’elles se nourrissent de limaces et autres escargots et nettoient les sols (mousse et autres).

Immobilier et bâtiment : des secteur à l’empreinte carbone élevée

Selon l’ADEME, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de CO2 après les transports. En 2019, le bâtiment était responsable de 25 % (un quart) des émissions nationales. Les matériaux et produits du bâtiment représentent à eux seuls pas moins de 22 millions de tonnes de déchets par an. Pour l’heure, moins de 1 % est réutilisé. Dans l’immobilier, la lutte contre les passoires thermiques est en marche. Il faut dire qu’en France, plus de cinq millions de logements entrent dans la catégorie des biens énergivores. Humides, difficiles à chauffer… Ces appartements et maisons sont problématiques pour les personnes qui y vivent et pour la planète.