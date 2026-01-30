Attention, des centaines de communes françaises interdisent déjà les feux de cheminée

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/01/2026 à 12:48

Des centaines de communes françaises interdisent déjà les feux de cheminée à foyer ouvert. (illustration) (koKoYWpbart / Pixabay)

Depuis le 1er janvier dernier, 174 communes de l’Isère s’ajoutent aux nombreuses villes françaises qui ont décidé d’interdire les feux de cheminée à foyer ouvert, rapporte RMC Conso . Dans ce département, 300 communes sont désormais concernées.

L'objectif principal est ici de lutter contre la pollution que provoquent ces feux de cheminée. Le chauffage au bois génère en effet 70 % des émissions annuelles de particules fines dans le département, selon les autorités. Ces fumées rejettent des composés organiques volatils qui aggravent les maladies respiratoires et cardiovasculaires, et augmentent les risques de cancers.

L'Ile-de-France a fait machine arrière

En matière d’interdiction de feux de cheminée, la région Auvergne-Rhône-Alpes se montre pionnière. La Haute-Savoie a interdit les foyers ouverts dès 2022 dans les 41 communes de la vallée de l’Arve, dont Chamonix. A Lyon, l’interdiction va s’étendre à 166 communes de l’agglomération au 1er avril 2026. À Saint-Étienne et dans le Forez, 100 communes sont déjà concernées.

Ailleurs en France aussi, cette mesure gagne du terrain. La métropole de Lille interdira les foyers ouverts dès le 1er novembre 2026. Le cas de l’Île-de-France est particulier : après les avoir interdits dès 2013, la Région les a à nouveau autorisés en 2015, à condition qu’ils servent uniquement de chauffage d’appoint et non de chauffage principal.

Tout n’est pas perdu pour les personnes touchées par ces interdictions. Ils doivent installer un insert ou un poêle pour pouvoir continuer à utiliser leur cheminée.