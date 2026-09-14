APL : combien allez-vous gagner avec la revalorisation prévue au 1er octobre 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/09/2026 à 13:14

Il n'y a aucune démarche à faire car l'augmentation est automatique. Illustration. (Mikhail Nilov / Pexels)

Comme chaque année, les aides personnalisées au logement (APL) vont être revalorisées au 1er octobre 2026, rapporte Actu.fr . Aucune annonce n'a encore été faite par le gouvernement, mais le calcul se fait automatiquement en suivant l'indice de référence des loyers (IRL) du deuxième trimestre, rappelle le site du Service public .

Une augmentation automatique

Cet IRL a progressé de 1,15 % sur un an. La hausse appliquée aux APL en métropole, en Corse et en outre-mer sera donc équivalente, sauf si le gouvernement décide de raboter l'aide. En 2026, pour des APL de 230 euros mensuels, ce qui correspond environ à la moyenne nationale, cela représente un gain de 2,65 euros. L'an dernier, la hausse était de 1,04 %.

Il n'y a aucune démarche à faire : l'augmentation est automatique. En revanche, tout le monde ne touchera pas le même montant car les aides au logement sont personnalisées. Elles dépendent du loyer, du nombre de personnes à charge, des ressources du foyer, du patrimoine s'il dépasse 30.000 euros, mais aussi du lieu d'habitation et de la situation familiale.

Une vérification en ligne

« Vérifiez sur votre compte en ligne que la revalorisation a bien été prise en compte et que le montant actualisé est bien versé » , conseille Service-public.fr. Point important : le droit à l'APL s'ouvre le mois suivant la demande et c'est au 1er janvier que la CAF ajuste à la hausse les barèmes et plafonds de revenus nécessaires pour avoir droit aux aides.