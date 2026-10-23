Airbnb : le ménage obligatoire en fin de séjour bientôt supprimé ? Ce qui change dès le 20 novembre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/10/2026 à 12:35

Les propriétaires pourront encore déterminer librement plusieurs obligations du règlement intérieur. Illustration. (TeroVesalainen / Pixabay)

Un changement important se profile pour les hôtes et les voyageurs sur Airbnb. À partir du 20 novembre 2026, de nouvelles règles s'appliquent concernant notamment le nettoyage des logements, rapporte TF1 Info . Les propriétaires ne pourront plus demander aux locataires de faire le ménage en quittant les lieux, tout en réclamant dans le même temps des frais de nettoyage.

Des difficultés dénoncées par les voyageurs

Selon Airbnb, cette évolution résulte de plaintes de la part de nombreux utilisateurs. Ces derniers dénonçaient le surcoût, parfois élevé, qui leur était appliqué pour le ménage au moment de leur réservation, alors que les hôtes leur demandaient ensuite de nettoyer avant de partir. « Nos règles relatives aux hébergements permettent aux voyageurs d’avoir des directives de la part des hôtes, cependant notre communauté nous a fait savoir qu’elles pouvaient être source de confusions, contraignantes et difficiles à gérer » , a déclaré la plateforme.

Dès le 20 novembre, les propriétaires pourront encore déterminer librement sept obligations concernant le règlement intérieur. Ils seront ainsi toujours autorisés à fixer le seuil du nombre d'occupants, les horaires de tranquillité, les événements autorisés, la présence ou non d'animaux de compagnie, une interdiction de fumer ou vapoter, les droits de captation d'images et l'emplacement où laisser les clés avant de partir. Cependant, il leur sera interdit d'imposer aux voyageurs des tâches « qui nécessitent un effort ou un temps considérable, ou qui seraient généralement effectuées par un agent d'entretien, notamment défaire le lit, sortir les poubelles ou laver et ranger la vaisselle » . Des opérations moins contraignantes, comme le fait de déposer les ustensiles de cuisine dans l'évier, restent autorisées.

Des dérogations possibles

Certains propriétaires pourront néanmoins déroger à ces règles dans certains cas. « Par exemple, il peut être raisonnable de demander aux voyageurs de limiter la durée de leurs douches en raison de restrictions d'eau locales liées à la sécheresse, ou de jeter les ordures dans une poubelle à l'épreuve des animaux dans une région où vivent des ours » , détaille Airbnb. Pour permettre aux locataires d'être mieux informés de leurs obligations, la plateforme va également transférer le règlement intérieur de l'habitation dans l'onglet « Voyages » et dans les rappels de réservation. L'entreprise rappelle par ailleurs aux hôtes qu'ils ne sont, en aucun cas, autorisés à « imposer des amendes ou d'autres pénalités aux voyageurs » .