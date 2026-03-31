Airbnb en copropriété : une décision qui redessine les règles du jeu

information fournie par Mingzi • 31/03/2026 à 08:26

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Les locations touristiques de type Airbnb séduisent de nombreux propriétaires … mais agacent parfois leurs voisins. Le Conseil constitutionnel vient d'apporter une réponse claire : oui, une copropriété peut en limiter l'usage. Une décision qui pourrait changer la vie de nombreux immeubles.

C'est une décision qui concerne directement des milliers de copropriétaires en France. Le 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la légalité d'un dispositif permettant d'interdire les locations meublées de courte durée dans certains immeubles. Saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a finalement validé la loi adoptée en 2024.

Derrière ce jugement se joue un équilibre délicat entre liberté individuelle et vie collective.

Un conflit entre propriétaires et vie de voisinage

Depuis plusieurs années, les locations de type Airbnb se multiplient, notamment dans les grandes villes. Si elles offrent des revenus attractifs aux propriétaires, elles suscitent aussi des tensions : passages fréquents, nuisances sonores, sentiment d'insécurité pour certains résidents.

C'est dans ce contexte qu'une société civile immobilière a contesté la loi, estimant qu'elle permettait à une majorité de copropriétaires d'imposer une interdiction trop large. Selon elle, cette règle portait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.

Une possibilité d'interdiction … mais strictement encadrée

La loi ne donne pas un pouvoir absolu aux copropriétés. Elle prévoit un cadre précis.

Pour interdire les locations touristiques, plusieurs conditions doivent être réunies : la décision doit être adoptée à une large majorité (au moins deux tiers des voix), l'immeuble doit déjà exclure les activités commerciales, et seuls les logements qui ne sont pas des résidences principales peuvent être concernés.

Autre point important : la règle s'applique à tous de la même manière. Impossible de viser un seul copropriétaire.

Un objectif : protéger le logement et la tranquillité

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel insiste sur les objectifs poursuivis par le législateur. Il s'agit à la fois de limiter les nuisances dans les immeubles et de préserver l'offre de logements disponibles pour les habitants.

En effet, dans certaines zones tendues, la transformation d'appartements en locations touristiques contribue à raréfier les logements à l'année. Le législateur a donc cherché à rééquilibrer les usages.

Des libertés maintenues, mais adaptées

Pour les juges constitutionnels, ces restrictions ne sont pas excessives. Elles ne privent pas les propriétaires de leur bien et ne les empêchent pas de le louer sous d'autres formes, comme la location classique.

Surtout, l'interdiction doit rester cohérente avec la nature de l'immeuble et peut être contestée devant un juge.

Autrement dit, le droit de propriété n'est pas supprimé, mais encadré.

Une décision aux effets très concrets

Dans les mois à venir, de nombreuses copropriétés pourraient se saisir de cette possibilité. Pour les habitants, cela pourrait signifier davantage de stabilité et de calme au quotidien.

Pour les investisseurs, en revanche, la donne change : l'exploitation en location touristique dépendra désormais aussi des choix collectifs de l'immeuble.

En validant ce dispositif, le Conseil constitutionnel reconnaît que les nouveaux usages du logement doivent s'adapter à l'intérêt général. Entre liberté économique et qualité de vie, la ligne de crête est étroite.