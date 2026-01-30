Aider un proche âgé à vendre sa maison : voici les démarches à connaître

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/01/2026 à 15:23

Avec une procuration, vous pouvez aider un parent âgé à vendre son bien immobilier. (illustration) (MemoryCatcher / Pixabay)

En avançant dans l'âge, la mise en vente d'un bien immobilier peut vite devenir une charge lourde. La procuration offre une réponse concrète à cette situation. En effet, cet outil juridique souple permet à une personne âgée de déléguer les formalités de la vente sans pour autant perdre son pouvoir de décision, explique Se Loger .

Le consentement libre et éclairé doit être respecté. Le parent âgé doit être lucide et en pleine possession de ses facultés. La procuration est idéale si le parent a des difficultés à se déplacer et si la vente doit se conclure rapidement. Le vendeur se contente de déléguer uniquement l'action, jamais la décision elle-même, souligne Se Loger . Si ses capacités cognitives sont altérées, la procuration est annulée et une protection juridique (tutelle, curatelle ou habilitation familiale) doit être envisagée.

Ce qu'il est possible de faire et ne pas faire

Avec cette procuration, le mandataire peut signer le compromis de vente, l'acte notarié et effectuer les démarches administratives nécessaires. Mais il n'a aucune autorisation de vendre sans l'accord du propriétaire, de modifier le prix ou les conditions de vente.

Pour éviter tout blocage ou la nullité de la vente, la procuration doit être écrite et préciser l'identité des parties, la description exacte du bien, les actes concernés, l'étendue des pouvoirs et la durée de validité. Attention, rédigée entre particuliers, elle comporte un risque d'erreur ou d'omission, met en garde Se Loger. La procuration notariée reste la solution la plus sûre. Le notaire peut attester de la lucidité du vendeur et sécuriser l'acte face à d'éventuelles contestations familiales.

Vous l'aurez compris, si le vendeur perd sa lucidité, la procuration n'est plus valable. Le mandat de protection future anticipe cette situation. Rédigé pendant que la personne est lucide, il s'active lorsqu'elle ne peut plus décider seule. Toutefois, la vente du bien reste soumise à l'autorisation d'un juge pour protéger les intérêts de la personne vulnérable.