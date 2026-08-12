Achat immobilier : combien de temps s'écoule en moyenne entre le début des recherches et la remise des clés ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/08/2026 à 15:17

Entre le début des recherches et la remise des clés, l'achat d'un bien immobilier prend en moyenne entre 6 et 9 mois. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

De la recherche d’un bien immobilier jusqu'à la signature de l'acte de vente, il faut compter en moyenne entre 6 et 9 mois, indique Se Loger . Première étape : trouver le bien idéal. Le temps nécessaire varie d’un cas à l’autre, mais en moyenne il faut compter de 2 à 4 mois, selon le type de logement recherché et la tension du marché local. Pour gagner du temps, mieux vaut estimer sa capacité d'emprunt en amont et classer ses critères de recherche par ordre de priorité.

Une fois le bien trouvé vient l'offre d'achat. Si l'acheteur est prêt à payer le prix demandé par le vendeur, celui-ci est en principe engagé avec lui. Il peut toutefois préférer un autre acheteur, dont le dossier lui semble plus solide. L'acheteur peut fixer lui-même une durée de validité à son offre. À défaut, cette durée est généralement fixée à 10 jours : sans réponse du vendeur passé ce délai, mieux vaut le relancer.

Ne pas négliger le délai pour obtenir un prêt

Vient alors la signature du compromis de vente, souvent réalisée chez le notaire, 2 à 4 semaines après l'accord entre les deux parties. Durant ce délai, le professionnel réunit l’ensemble des documents nécessaires : diagnostics techniques, procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, etc. Une fois le compromis signé, l'acheteur a 10 jours pour se rétracter.

Reste ensuite à obtenir le financement. L'acheteur dispose de 45 à 60 jours pour décrocher son prêt immobilier et son assurance emprunteur. L'aide d'un courtier peut ici s'avérer précieuse pour accélérer les démarches. Une fois l'offre de prêt en main, il faut encore patienter 11 jours avant de la renvoyer signée.

Il s'écoule ainsi en moyenne trois mois entre la signature du compromis et celle de l'acte définitif de vente. Quelques jours avant ce rendez-vous, la banque débloque les fonds sur le compte du notaire. Le jour de la signature, la propriété du bien est officiellement transférée à l'acheteur, qui récupère alors les clés, sauf délai négocié avec le vendeur. La recherche du bien représente donc l'étape la plus longue du parcours, devant l'obtention du prêt et la signature de l'acte définitif.