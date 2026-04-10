Achat en copropriété : pourquoi vous devez absolument consulter les procès-verbaux des dernières assemblées générales

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/04/2026 à 15:12

Avant d'acheter dans une copropriété, il est recommandé de consulter les derniers procès-verbaux d’assemblées générales. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Vous envisagez d'acheter un logement en copropriété ? Pour ne pas vous tromper, les procès-verbaux des assemblées générales sont des alliés précieux, rapporte Se Loger .

Ces documents consignent les résolutions votées, les résultats des scrutins et des informations financières essentielles. Une mine d’informations à décrypter. Il est important de vérifier la participation : si le quorum n’est jamais atteint, aucune décision importante ne peut être prise, ce qui peut conduire à la dégradation de l’immeuble. Des résolutions systématiquement rejetées ou contestées peuvent être le signe d'une mauvaise entente et empêcher le vote de travaux importants. Mieux vaut alors s’abstenir d’acheter.

Attention aux impayés

Il faut également scruter les résolutions liées aux travaux, car c’est au propriétaire de les régler au moment de l’appel de fonds. Si de gros travaux sont votés mais pas encore appelés, ce sera à vous de régler une partie de la note. Cela peut constituer un argument pour négocier le prix d’achat à la baisse.

La santé financière de la copropriété est également primordiale. Vous devez scruter les impayés qui peuvent fragiliser la trésorerie de la copropriété. Les PV mentionnent « le montant global des dettes et les procédures de recouvrement engagées » , indique Se Loger .

Concernant la gestion du syndic, des critiques répétées sur les honoraires ou le manque de transparence sont des signaux d’alerte sur la qualité du suivi de l’immeuble, ce qui peut, là encore, retarder des travaux importants. Pour avoir une vue d’ensemble de la vie de l’immeuble, il est indispensable d’exiger les trois derniers procès-verbaux : c’est le seul moyen de savoir si un problème est ponctuel ou récurrent.