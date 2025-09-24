À Paris, un propriétaire sur cinq vendrait aujourd'hui à perte

A Paris, de nombreux propriétaires sont aujourd'hui contraints de vendre à perte. (illustration) (Danor / Pixabay)

La chute des prix de l'immobilier à Paris depuis 2020 ne fait pas les affaires des vendeurs. La plateforme Se Loger indique ainsi qu'environ un propriétaire sur cinq vend aujourd'hui à perte dans la capitale. Le rebond entrevu en début d'année n'a en réalité pas vraiment eu lieu, ou en tout cas pas dans les proportions espérées.

Les prix ont baissé de plus de 10 % depuis 2020

A Paris, les prix ont ainsi augmenté de 1,4 % au cours du premier semestre. Pas de quoi relancer pleinement la machine après une période marquée notamment par la crise du Covid. En effet, après une flambée des prix de 2015 à 2020 dans la ville lumière (+ 35 %), ils ont depuis diminué de 11 % en cinq ans. En 2020, le prix moyen du mètre carré s'élevait à 11 000 euros dans la capitale, contre 9 751 euros en ce mois de septembre 2025.

L'exode de nombreux Parisiens après les confinements et la hausse des taux d'intérêt a contraint les vendeurs à revoir leurs prix à la baisse pour attirer les acheteurs. Les premiers pénalisés sont les secundo-accédants qui ont acheté un premier bien en 2020. Ils subissent une perte de 5 % de la valeur nette de leur bien ce qui freine aujourd'hui un éventuel nouveau projet immobilier pour ce public.