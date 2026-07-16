Retraite : ces périodes d'inactivité professionnelle qui vous permettent de cumuler des trimestres

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/07/2026 à 14:02

Certaines périodes d'inactivité professionnelle permettent tout de même de cumuler des trimestres pour la retraite. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Le nombre de trimestres validés est l’une des données les plus importantes pour calculer votre âge de départ à la retraite et le montant de votre pension. Or, ces précieux trimestres ne se valident pas qu’en travaillant, rappelle Notre Temps . En marge des trimestres cotisés, il y a également les trimestres assimilés. Ils sont distribués lors de plusieurs périodes d’interruption involontaire d’activité professionnelle. Voici lesquelles.

Le cas du chômage

Au chômage, les périodes indemnisées sur 50 jours permettent la validation d’un trimestre, dans la limite de quatre trimestres par an. La première période de chômage non indemnisé dans la vie d'un travailleur permet aussi de valider jusqu’à six trimestres. Des trimestres sont aussi validés pour toute période de chômage non indemnisée suivant une période de chômage indemnisée.

Le service militaire

Le service militaire est intégré aussi dans le calcul des trimestres. Il permet de récupérer cinq trimestres assimilés pour un an de service et quatre trimestres pour dix mois.

Maladie, accident du travail, handicap

Un trimestre est validé tous les 60 jours lors d’un arrêt indemnisé par l’Assurance maladie, dans la limite de quatre trimestres par an. Même chose pour les personnes victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui sont indemnisées, ainsi que les personnes recevant une pension d’invalidité.

Des trimestres pour les aidants

Les personnes interrompant ou réduisant leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie peuvent aussi obtenir des trimestres assimilés sous certaines conditions. Elles bénéficient d'un trimestre pour une période de prise en charge de 30 mois, dans la limite de huit trimestres.

Plusieurs dispositifs pour les parents

Jusqu’à huit trimestres supplémentaires peuvent être validés par enfant : quatre pour la maternité ou l’adoption et quatre pour l’éducation. Ils peuvent être partagés entre les deux parents sous certaines conditions. Un trimestre est par ailleurs validé pour toute période de 90 jours de congé parental, dans la limite de douze. Ils ne se cumulent cependant pas avec les droits précédents. Le dispositif le plus avantageux est retenu.