information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/02/2026 à 08:30

Retraite et colocation senior : une solution pour réduire les coûts et rompre l’isolement / iStock.com - Diamond Dogs

L’isolement des personnes âgées, un véritable fléau

Selon les nombres publiés par Les Petits Frères des Pauvres en septembre 2025, en France, 750 000 seniors vivent en situation de mort sociale et près de deux millions de personnes âgées sont isolées des cercles familiaux et amicaux. L’isolement a des conséquences néfastes sur la santé physique, cognitive et psychique des personnes concernées : dépression, suicide, accélération des démences, augmentation des risques d’infarctus, de cancers et d’AVC… Plusieurs solutions permettent pourtant de lutter contre l’isolement des personnes âgées. La colocation senior en fait partie.

Qu’est-ce que la colocation senior ?

Pour ne pas se retrouver seules mais aussi pour éviter le coût élevé des maisons de retraite, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la colocation senior. Les avantages sont divers. Citons, entre autres, le maintien de l’autonomie (ou de la semi-autonomie) et celui d’une vie sociale grâce à des espaces et moments partagés. De plus, les personnes âgées évoluent dans un environnement non médicalisé, un plus non négligeable. Enfin, c’est une option financièrement intéressante puisqu’on estime le loyer inférieur de 15 à 30 % à celui d’une location classique (charges comprises). Pour une colocation senior, le loyer mensuel est compris entre 500 et 900 €. En pratique, avec une colocation senior, les personnes âgées partagent un logement au sein duquel chacune dispose d’un espace privé (chambre avec salle de bains privative, par exemple) et a accès à différentes pièces communes comme la cuisine ou encore le salon. Il peut aussi y avoir un jardin. L’organisation d’une colocation senior est encadrée. Un contrat de location (bail) est signé par chaque colocataire tandis que les frais (eau, électricité…) sont répartis entre les personnes âgées. Certaines structures proposent un accompagnement personnalisé grâce à la présence permanente d’assistants de vie. Des services à domicile sont proposés : portage de repas, soins infirmiers… Les colocataires ont aussi la possibilité (mais aucune obligation) d’établir ensemble un règlement intérieur. Il permet de définir les règles de vie : gestion des repas, répartition des tâches ménagères… Les logements sont idéalement situés, à proximité notamment des transports en commun, et peuvent accueillir de quatre à dix personnes environ. Ils sont adaptés aux personnes âgées grâce à des aménagements spéciaux comme des douches à l’italienne et autres rampes.

Quelles aides financières pour une colocation senior ?

Des aides financières existent pour les résidents des EHPAD. Mais qu’en est-il des personnes qui se tournent vers la colocation senior ? Elles peuvent aussi bénéficier, sous conditions, de l’APL (aide personnalisée au logement) ou encore de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie). Les personnes employant une aide à domicile peuvent en outre bénéficier d’un crédit d’impôt. Pour terminer, les seniors de plus de 65 ans ayant peu de ressources peuvent bénéficier de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées).