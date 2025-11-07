 Aller au contenu principal
Retraite : votre pouvoir d'achat va-t-il s'effondrer ?
information fournie par Tout sur mes finances  07/11/2025 à 14:00

(Crédits: Adobe Stock)

Vous vous inquiétez pour vos vieux jours ? Vous n'êtes pas le seul. Près d'un Français sur deux redoute une baisse significative de son niveau de vie à la retraite. Une crainte loin d'être infondée : les salariés comme les fonctionnaires perdent jusqu'à la moitié de leurs revenus.

Votre avenir financier à la retraite vous préoccupe ? C'est le cas de 47% de nos compatriotes, selon une vaste enquête du cabinet de conseil Kearney dévoilée le 28 octobre 2025. Menée auprès de 6.200 Européens dans 20 pays, cette étude révèle une inquiétude massive, y compris des Français, face à la perspective d'un départ en retraite.

Et pour cause : les chiffres du Conseil d'orientation des retraites (COR) rendus publics le 12 juin 2025 donnent le vertige. Si vous êtes salarié non-cadre, vous toucherez environ 70% de votre dernier salaire une fois retraité. Salarié cadre ? Préparez-vous à ne percevoir que 50% de vos revenus actuels. Traduction concrète : vous devriez perdre entre 30% et 50% de pouvoir d'achat à la retraite.

Des cadres particulièrement pénalisés

Dans le privé, vos cotisations de retraite de base sont plafonnées. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco prennent le relais : elles constituent 30% de la pension des non-cadres et 60% de celle des cadres. Problème : leur rendement a été sabré pour équilibrer les comptes du régime. Si vous êtes cadre, vous êtes particulièrement pénalisé.

Vous pensiez être protégé dans le public ? Détrompez-vous. Certes, vous cotisez sur l'intégralité de votre rémunération hors primes. Mais justement : la multiplication des primes - destinées notamment à compenser le gel du point d'indice de la fonction publique - joue contre vous. Votre pension ne représentera que 65% de votre dernier traitement, soit 35% de pouvoir d'achat en moins. Attention : toutes les données du COR concernent les départs sans décote. Dans la réalité, les taux de remplacement sont encore plus faibles.

La France, pas si mal lotie

Avec un taux de remplacement moyen de 57,6%, la France se positionne en 21ème position parmi les 38 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le club des nations « riches ». Pas brillant, mais au-dessus de la moyenne de l'organisation dont le siège est situé à Paris (50,7%), ainsi que de la moyenne de l'Union européenne (54,8%).
Consolation : vous êtes moins anxieux que vos voisins. L'étude de Kearney montre que 47% des Européens partagent vos craintes. Les Espagnols et les Néerlandais sont respectivement 54% et 57% à s'inquiéter sur leur niveau de vie à la retraite. Quant aux Britanniques, 62% des sujets de sa gracieuse Majesté craignent pour leur porte-monnaie une fois qu'ils auront quitté la vie professionnelle.

Pouvoir d'achat

