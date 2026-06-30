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Retraite : quand recevrez-vous votre première pension ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 30/06/2026 à 08:30
Vous êtes en retraite ou le serez bientôt ? Vous vous demandez quand vous recevrez votre première pension ? Lisez ce qui suit.

Retraite : quand recevrez-vous votre première pension ? / iStock.com - shurkin_son

Retraite : quand recevrez-vous votre première pension ? / iStock.com - shurkin_son

Retraite : quand la première pension est-elle versée ?

Vous l’avez attendue, la voici enfin : la retraite ! Déjà entamée ou sur le point de débuter, elle marque la fin de votre carrière professionnelle et le début d’une pause bien méritée. Mais une question se pose : quand la première pension est-elle versée ? Le délai de versement de cette dernière dépend notamment des régimes auprès desquels vous avez cotisé et de la date de traitement de votre dossier. L’ouverture des droits et le paiement de la première pension n’ont pas lieu en même temps. Le premier versement arrive plus tard. Concernant le régime de base, le premier versement est généralement effectué dans le mois qui suit le début de la retraite. Pour les régimes complémentaires, les délais peuvent être un peu plus longs et varient selon les caisses. Bien entendu, pour obtenir le premier versement, il faut que votre dossier de retraite soit complet. En résumé, comptez un à deux mois après le premier jour de votre retraite pour percevoir votre première pension.

Retard pour le premier versement : que se passe-t-il ?

Le traitement de votre dossier a pris du retard et cela a une incidence sur la date de versement de la première pension ? Ne vous inquiétez pas, vous percevrez les mensualités non versées une fois votre dossier traité et validé. Cela vous fera donc un premier versement plus élevé. Le montant du versement suivant et des autres sera normal. Il est recommandé d’effectuer ses démarches pour la retraite six mois avant la date de départ voulue afin d’éviter les risques de retard dans le traitement de votre dossier et, en conséquence, dans le versement de votre première pension de retraite. Attention, si vous avez été à votre compte et salarié, par exemple, le fait d’avoir cotisé auprès de différentes caisses peut rallonger les délais de traitement de votre dossier car les caisses de retraite doivent communiquer entre elles, entre autres pour vérifier vos informations. Notez également que certaines situations particulières (retraite progressive, cumul emploi-retraite…) peuvent être synonymes de retard dans le versement de la première pension. En cas de retard dans le traitement de votre dossier, n’hésitez pas à prendre contact avec votre ou vos caisses de retraite pour savoir ce qu’il en est.

Anticiper une période sans revenus

Comme expliqué précédemment, il faut compter un à deux mois (voire plus en cas de retard) pour percevoir sa première pension de retraite. Il est donc important d’anticiper cette période sans revenus en mettant de l’argent de côté afin de couvrir les dépenses courantes comme imprévues. Vous pouvez, à titre d’exemple, épargner de l’argent pendant plusieurs mois sur un livret A afin d’avoir les ressources nécessaires pour payer vos courses et autres en attendant le versement de votre première pension. Rapprochez-vous de votre conseiller bancaire pour déterminer avec lui (ou elle) la solution la plus adaptée à votre situation.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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