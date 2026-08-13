Puis-je investir en Bourse sans y passer mes soirées ? (Vos questions d’argent)

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 13/08/2026 à 08:09

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La Bourse est souvent associée à une surveillance permanente des marchés. Pourtant, investir peut aussi s’envisager de manière beaucoup plus simple.

Investir en Bourse évoque encore, pour certains, des heures passées devant des graphiques à guetter le bon moment pour acheter ou vendre. Pourtant, cette image correspond davantage au trading qu’à l’investissement de long terme. Il est parfaitement possible de se constituer progressivement un portefeuille sans suivre quotidiennement les marchés. Pour un débutant qui dispose de peu de temps, la simplicité peut même devenir un atout : définir son horizon, choisir des placements suffisamment diversifiés et automatiser une partie de son épargne permet de limiter les décisions prises dans l’urgence ou sous le coup des émotions.

Versements programmés et ETF : le duo pour gagner du temps

Chercher systématiquement le « bon moment » pour investir est justement l’une des stratégies les plus chronophages. Il faudrait être capable d’anticiper les baisses, d’identifier leur point bas puis de revenir sur le marché avant le rebond. Or, même les professionnels ne peuvent prévoir avec certitude ces mouvements. Une autre approche consiste donc à investir progressivement, à intervalles réguliers, avec un horizon de plusieurs années. Ces versements programmés permettent d’acheter aussi bien lorsque les marchés montent que lorsqu’ils reculent et de lisser progressivement ses différents points d’entrée, sans avoir à surveiller les cours chaque soir.

Reste à savoir dans quoi placer ces versements. Sélectionner soi-même une dizaine ou une vingtaine d’entreprises réclame du temps : il faut comprendre leur activité, suivre leurs résultats et veiller à ne pas trop concentrer son portefeuille sur un secteur ou une seule société. Les ETF constituent une alternative plus simple . Ces fonds cotés cherchent à reproduire la performance d’un indice et permettent ainsi, avec une seule transaction, de s’exposer à un ensemble de valeurs. Certains regroupent plusieurs centaines d’entreprises. Cette diversification ne supprime évidemment pas le risque de perte en capital, mais elle évite de faire dépendre son investissement du destin d’un nombre très limité de sociétés.

Le PEA, une solution pour investir à son rythme

Cette approche peut notamment trouver sa place dans un Plan d’Épargne en Actions. Le PEA permet d’investir dans des actions françaises et européennes ainsi que dans certains OPC et ETF éligibles, avec un plafond de versements fixé à 150 000 euros. Son principal intérêt se révèle dans la durée : après cinq ans de détention, les gains peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus. Le PEA doit donc être envisagé comme une enveloppe de moyen ou long terme. Son univers d’investissement est par ailleurs encadré, ce qui limite certaines possibilités de diversification par rapport à d’autres comptes boursiers.

Chez BoursoBank, le PEA est accessible dès 10 euros et peut être utilisé en gestion libre ou en gestion profilée. Ceux qui souhaitent conserver la main peuvent sélectionner eux-mêmes leurs actions, ETF ou OPCVM. Les investisseurs préférant davantage d’accompagnement peuvent, selon la formule choisie, s’appuyer sur une gestion confiée à des professionnels en fonction de leur profil. BoursoBank propose également un Plan d’Épargne permettant d’investir progressivement dès 10 euros par mois. L’objectif est précisément de rendre l’investissement régulier plus facile à tenir dans le temps, sans avoir à penser chaque mois à passer soi-même un nouvel ordre.

Le long terme pour éviter de vivre au rythme des marchés

Ne pas consacrer ses soirées à la Bourse ne signifie toutefois pas investir les yeux fermés. Avant de commencer, mieux vaut disposer d’une épargne de précaution et déterminer la somme dont on peut réellement se passer plusieurs années. Il faut également regarder les frais, comprendre les produits sélectionnés et accepter que leur valeur puisse fortement fluctuer. Sur le PEA BoursoBank, les frais de courtage commencent à 0,50 euro hors Boursomarkets, tandis que les droits de garde sont annoncés à 0 euro. Avec le forfait Découverte, aucun frais d’inactivité n’est facturé. Des alertes et le suivi des cours Euronext en temps réel sont également proposés gratuitement.

La réponse est donc oui : investir en Bourse peut demander relativement peu de temps lorsque l’on privilégie une stratégie simple, diversifiée et régulière plutôt qu’une succession de paris à court terme. Quelques vérifications périodiques peuvent suffire pour s’assurer que ses placements restent cohérents avec ses objectifs et son horizon. Le véritable enjeu n’est alors plus de savoir ce que fera la Bourse demain matin, mais de maintenir une méthode adaptée pendant plusieurs années. Une discipline qui peut sembler moins spectaculaire que le trading quotidien, mais qui correspond davantage à la logique d’un investissement patrimonial de long terme, toujours soumis à un risque de perte en capital.