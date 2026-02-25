 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fiscalité, rendement, inquiétude : pourquoi le PER attire massivement les Français

information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/02/2026 à 12:50

En 2025, les versements sur les PER ont augmenté de 16 %, atteignant 20,2 milliards d’euros. (Nattanan23 / Pixabay )

En 2025, les versements sur les PER ont augmenté de 16 %, atteignant 20,2 milliards d’euros. (Nattanan23 / Pixabay )

Le Plan d'épargne retraite (PER) a franchi le cap historique des 141 milliards d’euros d’encours fin 2025 en séduisant plus d'un million de nouveaux souscripteurs en un an. Ce succès s'explique par l'inquiétude des Français pour leur future pension, sa bonne rémunération et son attractivité fiscale permettant de déduire ses versements de son revenu imposable.

Le Plan d’épargne retraite (PER) est en pleine forme. Jamais un produit d’épargne n’avait séduit autant de Français en si peu de temps, rapporte Capital . Créé par la loi Pacte, le PER a franchi le cap des 141 milliards d’euros d’encours au troisième trimestre 2025. Il a conquis plus d’un million de nouveaux souscripteurs en un an.

Une inquiétude pour l'avenir et un bon rendement

En 2025, les versements sur les PER ont augmenté de 16 %, atteignant 20,2 milliards d’euros. Dans ce succès, il faut distinguer les PER individuels (82,4 milliards d’euros) des PER collectifs d’entreprise (31,7 milliards d’euros) et des PER obligatoires (27,2 milliards d’euros).

Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Il y a d’abord l’inquiétude de nombreux actifs : 72 % estiment que leur future pension pourrait ne pas couvrir leurs besoins. C'est aussi un placement attractif car les supports financiers se portant bien, juge un spécialiste interrogé par nos confrères, avec des fonds en euros offrant désormais des rendements annuels compris entre 2,5 % et 3 %. Une aubaine alors que le Livret A affiche un taux d'intérêt de 1,7 %. Mais le PER séduit aussi par son avantage fiscal.

Le PER, un engagement à long terme

Principal argument : les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable. Un avantage conséquent pour les cadres et les indépendants qui choisissent ce placement, note le spécialiste. Un contribuable imposé à 41 % voit ainsi son impôt diminuer de 4 100 euros pour un versement de 10 000 euros sur un PER, souligne Capital .

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un engagement à long terme. Contrairement à l’assurance-vie, qui peut être débloquée à tout moment, le PER reste en principe bloqué jusqu’à la retraite. C’est lors de la sortie que le capital sera taxé. Une situation généralement avantageuse, car le niveau d’imposition est souvent plus faible à la retraite que durant la vie active.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

Vous souhaitez ouvrir un plan épargne retraite (PERin) pour bénéficier d'un revenu complémentaire à la retraite ?

Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :

- Du PERin assurantiel en ligne le moins cher du marché tous frais compris. Étude du cabinet Ailancy de novembre 2025
- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par des experts BlackRock, un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde - D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)

Retrouvez tous les avantages de MATLA, le PERin BoursoBank

Ce produit présente un risque en perte de capital.

Plan d'épargne retraite ( PER)
© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Épargne des enfants : à quel âge leur confier l'accès à leur compte ? / iStock.com - Inside Creative House
    Épargne des enfants : à quel âge leur confier l'accès à leur compte ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 24.02.2026 08:30 

    Autrefois, les finances du foyer étaient l’affaire exclusive du père de famille, au point que son épouse devait même lui demander son aval pour ouvrir un simple compte bancaire. Aujourd’hui, changement total de décor : les enfants, dès leurs premières années, peuvent ... Lire la suite

  • Retraite et divorce gris : comment se protéger financièrement après une séparation tardive ? / iStock.com - Deagreez
    Retraite et divorce gris : comment se protéger financièrement après une séparation tardive ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 23.02.2026 08:30 

    Le nombre de divorces après 50 ans a fortement augmenté depuis 30 ans, avec une tendance encore plus marquée pour les plus de 60 ans. Derrière les chiffres, se cachent des réalités matérielles et des enjeux financiers souvent impactants pour chaque conjoint. Comment ... Lire la suite

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Assurance-vie : un record de collecte en 2025 !
    information fournie par BFG Capital 21.02.2026 08:40 

    L'année 2025 restera gravée dans les mémoires des épargnants français. Dans un contexte où les livrets traditionnels perdent de leur attrait, l'assurance-vie a vécu une année exceptionnelle. En effet, la collecte nette a atteint 50,6 milliards d'euros, un niveau ... Lire la suite

  • jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)
    Livret épargne vs compte à terme : que choisir ?
    information fournie par Café de la Bourse 21.02.2026 08:10 

    Dans un contexte de taux d'intérêt en baisse, comme en témoigne le passage du livret A et du LDDS à 1,5 % et la baisse du LEP à 2,5 % le 1er février 2026, les épargnants cherchent plus que jamais à placer leur argent sur des solutions sécurisées, tout en tentant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank