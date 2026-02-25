Fiscalité, rendement, inquiétude : pourquoi le PER attire massivement les Français

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/02/2026 à 12:50

En 2025, les versements sur les PER ont augmenté de 16 %, atteignant 20,2 milliards d’euros. (Nattanan23 / Pixabay )

Le Plan d’épargne retraite (PER) est en pleine forme. Jamais un produit d’épargne n’avait séduit autant de Français en si peu de temps, rapporte Capital . Créé par la loi Pacte, le PER a franchi le cap des 141 milliards d’euros d’encours au troisième trimestre 2025. Il a conquis plus d’un million de nouveaux souscripteurs en un an.

Une inquiétude pour l'avenir et un bon rendement

En 2025, les versements sur les PER ont augmenté de 16 %, atteignant 20,2 milliards d’euros. Dans ce succès, il faut distinguer les PER individuels (82,4 milliards d’euros) des PER collectifs d’entreprise (31,7 milliards d’euros) et des PER obligatoires (27,2 milliards d’euros).

Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Il y a d’abord l’inquiétude de nombreux actifs : 72 % estiment que leur future pension pourrait ne pas couvrir leurs besoins. C'est aussi un placement attractif car les supports financiers se portant bien, juge un spécialiste interrogé par nos confrères, avec des fonds en euros offrant désormais des rendements annuels compris entre 2,5 % et 3 %. Une aubaine alors que le Livret A affiche un taux d'intérêt de 1,7 %. Mais le PER séduit aussi par son avantage fiscal.

Le PER, un engagement à long terme

Principal argument : les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable. Un avantage conséquent pour les cadres et les indépendants qui choisissent ce placement, note le spécialiste. Un contribuable imposé à 41 % voit ainsi son impôt diminuer de 4 100 euros pour un versement de 10 000 euros sur un PER, souligne Capital .

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un engagement à long terme. Contrairement à l’assurance-vie, qui peut être débloquée à tout moment, le PER reste en principe bloqué jusqu’à la retraite. C’est lors de la sortie que le capital sera taxé. Une situation généralement avantageuse, car le niveau d’imposition est souvent plus faible à la retraite que durant la vie active.