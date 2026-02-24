 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Épargne des enfants : à quel âge leur confier l'accès à leur compte ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 24/02/2026 à 08:30
Autrefois, les finances du foyer étaient l’affaire exclusive du père de famille, au point que son épouse devait même lui demander son aval pour ouvrir un simple compte bancaire. Aujourd’hui, changement total de décor : les enfants, dès leurs premières années, peuvent déjà accéder à une ribambelle de comptes et de services financiers. Si les « comptes pour mineurs » appartiennent à l’enfant, il sont cependant gérés par les parents, la majorité restant le vrai point de bascule vers la liberté et l’autonomie financières...Une échéance qu’il est important de préparer, pas seulement pour protéger l’épargne de l’enfant, mais aussi pour lui transmettre une compétence essentielle : savoir gérer son patrimoine dès l’entrée dans la vie adulte.

Épargne des enfants : à quel âge leur confier l'accès à leur compte ? / iStock.com - Inside Creative House

Épargne des enfants : à quel âge leur confier l'accès à leur compte ? / iStock.com - Inside Creative House

baby-banking...qui tient vraiment les cordons de la bourse ?

En France, le cadre légal est clair : les enfants peuvent être titulaires d’un compte d’épargne dès leur naissance, mais ne peuvent pas disposer des fonds librement avant leur majorité. Ainsi, jusqu’à ses 18 ans, ce sont donc les représentants légaux – généralement les parents – qui gèrent les dépôts et les retraits. Ils doivent le faire dans l’intérêt exclusif de l’enfant, car l’argent lui appartient juridiquement. Pourtant, si la majorité reste le véritable seuil d’autonomie financière, des marges de manœuvre peuvent exister avant, selon les établissements. Ainsi, certaines banques permettent à un mineur d’effectuer des opérations dès 12 ans, sous réserve d’un accord écrit des parents. À partir de 16 ans, l’adolescent peut parfois disposer d’un peu plus d’autonomie, notamment sur un Livret Jeune, mais là encore, les parents gardent un droit de regard.

Au-delà de la loi : un enjeu d’éducation financière

Si la réglementation fixe un cadre, la question de l’accès à l’épargne est aussi une question éducative. Confier un compte à un enfant trop tôt peut mener à des dépenses impulsives, tandis qu’attendre trop longtemps peut freiner son apprentissage de la gestion de l’argent. Beaucoup de spécialistes recommandent une approche progressive : Dès 10–12 ans : expliquer le fonctionnement du compte, montrer les relevés, parler d’intérêts et d’objectifs d’épargne ; À partir de 14–15 ans : laisser l’enfant participer aux décisions, par exemple choisir combien verser de son argent de poche ; Vers 16–17 ans : autoriser un accès partiel ou encadré, pour l’aider à se responsabiliser avant la majorité.

Trouver le bon moment : une décision qui dépend de chaque enfant

Certains adolescents sont très responsables dès 14 ans, d’autres ont besoin d’un accompagnement plus long. Les parents peuvent se poser quelques questions simples pour évaluer la maturité de leur enfant : comprend-il la différence entre épargne et dépenses courantes ? Est-il en capacité de se fixer un objectif (un achat important, un projet) et s’y tenir ? A-t-il déjà montré qu’il pouvait gérer un budget, même modeste ? Est-il sensible à la valeur de l’argent et au travail qu’il représente ? Si la réponse est oui, un accès progressif peut être bénéfique. Sinon, mieux vaut attendre et renforcer l’éducation financière avant de lui confier les clés de son épargne.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Retraite et divorce gris : comment se protéger financièrement après une séparation tardive ? / iStock.com - Deagreez
    Retraite et divorce gris : comment se protéger financièrement après une séparation tardive ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 23.02.2026 08:30 

    Le nombre de divorces après 50 ans a fortement augmenté depuis 30 ans, avec une tendance encore plus marquée pour les plus de 60 ans. Derrière les chiffres, se cachent des réalités matérielles et des enjeux financiers souvent impactants pour chaque conjoint. Comment ... Lire la suite

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Assurance-vie : un record de collecte en 2025 !
    information fournie par BFG Capital 21.02.2026 08:40 

    L'année 2025 restera gravée dans les mémoires des épargnants français. Dans un contexte où les livrets traditionnels perdent de leur attrait, l'assurance-vie a vécu une année exceptionnelle. En effet, la collecte nette a atteint 50,6 milliards d'euros, un niveau ... Lire la suite

  • jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)
    Livret épargne vs compte à terme : que choisir ?
    information fournie par Café de la Bourse 21.02.2026 08:10 

    Dans un contexte de taux d'intérêt en baisse, comme en témoigne le passage du livret A et du LDDS à 1,5 % et la baisse du LEP à 2,5 % le 1er février 2026, les épargnants cherchent plus que jamais à placer leur argent sur des solutions sécurisées, tout en tentant ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Séparer comptes perso et comptes communs : la vraie question, c’est l’organisation financière
    information fournie par Biba Magazine 20.02.2026 15:18 

    En couple, l’argent devient vite un sujet structurant. Mais ce sont les règles posées ensemble qui assurent la stabilité du lien. Dans un couple, l’argent n’est jamais seulement une affaire de chiffres. Il touche à la confiance, au quotidien, à la liberté de chacun, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank