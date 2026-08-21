Retraite des parents : voici les grands changements qui seront appliqués à partir du 1er septembre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/08/2026 à 11:48

Deux décrets modifient les règles de calcul des pensions de retraite destinées aux parents au titre de leurs enfants. (illustration) (Pixabay / Pexels)

« Réduire les inégalités d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue entre les femmes et les hommes » . Voici l'objectif principal de deux décrets parus au Journal officiel le 31 juillet dernier. Ces textes fixent de nouvelles règles dans la prise en compte des enfants lors du calcul des droits à la retraite. Dans un communiqué publié mardi 18 août , l'administration liste les principaux changements qui seront appliqués à partir du 1er septembre 2026.

Première bonne nouvelle : les pensions ne seront plus systématiquement calculées à partir des 25 meilleures années de la carrière de l'assuré. On passera aux 24 meilleures années pour un assuré bénéficiant d’une majoration ou d’une bonification au titre d’un seul enfant et même aux 23 meilleures à partir de deux enfants.

Les trimestres enfants pris en compte pour la carrière longue

Deuxième modification majeure : les trimestres attribués au titre des enfants seront désormais pris en compte dans la période réputée cotisée. Ils permettront donc à l'assuré d'avoir accès plus facilement au départ en retraite anticipée pour carrière longue. Enfin, les femmes fonctionnaires ou ouvrières des établissements industriels de l’État qui ont accouché après le 1er janvier 2004 (et après leur recrutement) auront droit à une bonification d'un trimestre.

« Ces décrets sont entrés en vigueur le 1er août 2026, mais la plupart des dispositions ne s’appliqueront qu’aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2026 » , précise l'administration.