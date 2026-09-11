Retraite : comment valider un trimestre avec le nouveau congé supplémentaire de naissance ?

information fournie par Moneyvox • 11/09/2026 à 08:39

Le nouveau congé de naissance donne-t-il droit à une validation de trimestre ? ( Crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Depuis le 1er juillet 2026, un nouveau dispositif dédié aux jeunes parents est entré en vigueur : le congé supplémentaire de naissance. À quels droits à la retraite cette période donne-t-elle accès ?

Vous avez eu ou adopté un enfant à partir du 1er janvier 2026 ? Depuis le 1er juillet dernier, les jeunes parents peuvent profiter d'un congé supplémentaire de naissance d'une durée maximale de deux mois. Une période qui peut permettre aux personnes concernées de valider un trimestre au titre de l'assurance retraite. Quelles sont les conditions à remplir pour que le congé supplémentaire de naissance compte pour sa retraite ? Les détails à connaître.

Le nouveau congé supplémentaire de naissance, qu'est-ce que c'est ?

Le congé supplémentaire de naissance est un nouveau dispositif à destination des jeunes parents. À condition d'avoir eu ou adopté un enfant à partir du 1er janvier 2026, ceux-ci peuvent prétendre à un congé d'une durée maximale de deux mois, ce depuis le 1er juillet dernier. Au cours du premier mois, la personne concernée perçoit 70 % de son salaire sous la forme d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, puis 60 % au titre du second mois de congé.

Ce congé supplémentaire de naissance s'ajoute aux dispositifs existants et se caractérise par sa grande souplesse. Il peut en effet être pris par l'un des deux parents ou par les deux, l'un après l'autre ou ensemble, en une seule fois ou de façon fractionnée. Les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, les salariés, les agents publics et les travailleurs indépendants peuvent y prétendre dans un délai maximal de 9 mois après la naissance.

Il leur faut néanmoins avoir d'abord utilisé leur congé maternité, paternité ou adoption. L'employeur doit en outre être prévenu au moins un mois à l'avance. Un délai qui peut être réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance fait directement suite au congé maternité, paternité ou adoption. La déclaration est ensuite effectuée par l'employeur lui-même sur le site service-public.fr, auprès de la MSA ou de l'Assurance maladie.

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Comment valider un trimestre de retraite avec le congé supplémentaire de naissance ?

Le nouveau congé supplémentaire de naissance n'a pas pour seul atout sa grande flexibilité et son indemnisation par la Sécurité sociale. À plus long terme, cette période présente un autre avantage : celui de permettre à la personne qui prend un congé supplémentaire de naissance de valider un trimestre au titre de l'assurance retraite . Pour profiter de ce dispositif, il est néanmoins nécessaire d'atteindre le 58e de congé supplémentaire.

En effet, le congé supplémentaire de naissance est un congé à part entière, comme le précise la CAF : "Il s'ajoute aux congés existants (congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption) et ne les remplace pas". Les règles qui le régissent lui sont donc propres. "Un trimestre sera validé au titre de l'assurance retraite dès lors que la durée du congé supplémentaire de naissance sera d'au moins 58 jours" résume à ce sujet le site service-public.fr.

Plus précisément, le trimestre en question sera validé sur l'année civile qui comporte le 58e jour d'indemnisation. À nouveau, les jours de congé supplémentaire de naissance peuvent être pris en une ou plusieurs fois. Il n'est donc pas nécessaire de prendre les 58 jours d'affilée pour pouvoir valider un trimestre de retraite. En revanche, cet avantage a une limite de taille : il n'est possible de valider qu'un seul trimestre par parent.