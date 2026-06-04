Mathieu envisage de passer à temps partiel à 55 ans

information fournie par Le Particulier • 04/06/2026 à 08:00

Mathieu, 55 ans, veut passer à temps partiel sans fragiliser sa retraite ni puiser trop vite dans son épargne de 200.000 euros. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Temps partiel: quelles conséquences pour la retraite complémentaire de Mathieu?

Pourquoi la retraite de base de Mathieu sera peu impactée par son temps partiel

Mathieu va puiser dans son épargne pour compenser la baisse de salaire

Mathieu calcule le montant de son capital à la retraite

Une fin de carrière plus tranquille pour Mathieu

Depuis plus de 25 ans, Mathieu court après le temps et ses clients. Directeur commercial dans une PME industrielle spécialisée dans les équipements techniques pour le BTP, il gère les grands comptes régionaux et encadre une équipe de huit commerciaux itinérants. Il passe trois jours par semaine sur les routes. Mais Mathieu s’essouffle. Il commence à songer à sa retraite et aspire à une vie plus tranquille. Il envisage de demander un temps partiel à son entreprise et ainsi passer à 80%. Ce sera une première étape avant la fin de sa carrière professionnelle, fixée, dans son cas, à 62 ans en raison d’une carrière longue. Mais avant de se lancer, Mathieu doit faire ses comptes.

Le directeur commercial perçoit un salaire de 80.000 euros annuels, soit un salaire net de 5200 euros. Il dispose également de 200.000 euros répartis sur un contrat d’assurance-vie, à hauteur de 100.000 euros, d’un plan d’épargne en actions (60.000 euros) et d’un plan d’épargne entreprise (40.000 euros).

Comme de nombreux Français, la principale dépense de Mathieu concerne le logement. La maison familiale, achetée en périphérie de Nantes il y a 20 ans, sera remboursée dans cinq ans. À l’époque, bien avant d’être promu directeur commercial, Mathieu avait pu emprunter 230.000 euros sur 25 ans. Dans cinq ans donc, Mathieu aura fini de rembourser son emprunt mensuel de 1300 euros.

Avant de calculer comment son patrimoine va lui permettre de financer son temps partiel, Mathieu cherche à comprendre l’impact de sa décision sur son futur montant de retraite.

Temps partiel: quelles conséquences pour la retraite complémentaire de Mathieu?

En passant à 80%, Mathieu réduit mécaniquement ses cotisations retraite pendant les sept dernières années de sa carrière. Aujourd’hui rémunéré 80.000 euros brut annuels, il percevra 64.000 euros brut à temps partiel. La différence atteint donc 16.000 euros par an, soit 112.000 euros au cours des sept années le séparant de la retraite.

Mathieu consulte les paramètres du régime de retraite complémentaire des salariés du privé, publiés par l’Agirc-Arrco. Le nombre de points acquis dépend des cotisations versées, calculées à partir du salaire. Sur la tranche de rémunération correspondant à son niveau de salaire, le taux contractuel d’acquisition des points est de 6,20%, auquel s’applique un taux d’appel de 127%. Ce taux correspond à une partie des cotisation prélevées ne donnant pas de droits supplémentaires à la retraite. Il vise à financer l’équilibre du régime sans produire de points.

Mathieu retient donc uniquement le taux de 6,20%, correspondant aux cotisations effectivement converties en droits retraite. Il commence par déterminer la part de salaire non cotisée en raison du passage à temps partiel, soit 6,944 euros (112.000 × 6,20%).

Dans le régime complémentaire, ces cotisations sont converties en points. Avec un prix d’achat fixé à 17,43 euros, cela représente 398 points (6,944 / 17,43). Chaque point rapportant environ 1,35 euro par an, la baisse de pension annuelle de Mathieu sera de 537 euros par an (398 x 1,35), soit 45 euros par mois.

Pourquoi la retraite de base de Mathieu sera peu impactée par son temps partiel

Le directeur commercial estime maintenant l’impact de son temps partiel sur sa retraite de base, calculée sur les 25 meilleures années de revenus.

À temps partiel, le salaire annuel de Mathieu sera de 64.000 euros, contre 80.000 euros aujourd’hui, soit une différence de 16.000 euros. Cette baisse s’applique à 7 des 25 années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen. La diminution du salaire pris en compte atteint donc 4480 euros [(16.000 × 7) ÷ 25].

Le calcul n’est pas encore fini... La pension du régime général correspondant à 50% de ce montant, la baisse annuelle de retraite de base sera de seulement 2240 euros par an, soit 187 euros par mois. Et comme Mathieu est cadre du privé, la retraite de base représente en fait une part limitée de ses futurs revenus. Pour son niveau de rémunération, elle correspond à environ 25% du montant total de sa retraite. La baisse réelle liée au passage à temps partiel se situe donc à 47 euros par mois (187 × 25%).

En tout, en passant à 80%, Mathieu diminuera donc sa retraite de 92 euros par mois (45 euros de complémentaire + 47 euros de base).

Mathieu va puiser dans son épargne pour compenser la baisse de salaire

Une fois l’impact sur sa retraite mesuré, Mathieu se penche sur les conséquences immédiates du passage à temps partiel sur son niveau de vie.

En travaillant à 80%, le directeur commercial va gagner un salaire de 4160 euros, soit une perte de pouvoir d’achat de 1040 euros mensuel, ou de 12.480 euros par an. Mathieu décide de compenser cette baisse de salaire en utilisant l’argent de son épargne. Il va procéder à des rachats sur une période de cinq ans, le temps de finir de rembourser la maison. L’effort total à financer s’élève ainsi à 62.400 euros (12.480 x 5).

Mathieu décide d’utiliser son assurance-vie, le support le plus souple pour effectuer des retraits réguliers. Dans cinq ans, il disposera encore de 37.600 euros sur son contrat d’assurance-vie. Plus important encore: son PEA et son épargne salariale restent investis pour préparer sa retraite.

Mathieu calcule le montant de son capital à la retraite

Il reste donc encore sept années à Mathieu pour faire fructifier son capital de 100.000 euros, répartis entre son PEA (60.000 euros) et son PEE (40.000 euros). Il retient une hypothèse de rendement très prudente de seulement 2% par an, car il le sait: les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. Ce niveau correspond à une allocation sécurisée sur des supports peu risqués.

Avec cette hypothèse de rendement, son capital va atteindre 114.900 euros [100.000 × (1,02)7].

À 62 ans, Mathieu disposera donc de presque 115.000 euros d‘épargne, auquel viendra s’ajouter le capital restant sur son contrat d’assurance-vie après les retraits programmés, soit plus de 152.000 euros au total.

Une fin de carrière plus tranquille pour Mathieu

Le directeur commercial n’a plus aucun doute: prendre un temps partiel va lui permettre de lever le pied et d’envisager plus sereinement sa retraite. Son effort financier reste maîtrisé et son patrimoine demeure suffisamment important pour envisager de profiter pleinement de ses vieux jours. Ses enfants auront la chance d’hériter de la maison, leur apportant un coup de pouce financier bienvenu, mais le plus tard possible, espère tout de même Mathieu...