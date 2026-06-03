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Désindexer les pensions de retraite supérieures à 3 000 euros : le ministre Serge Papin dit oui

information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/06/2026 à 16:10

Le ministre Serge Papin est favorable à une désindexation des retraites élevées. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

Le ministre Serge Papin est favorable à une désindexation des retraites élevées. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

Le ministre Serge Papin s'est positionné pour une désindexation des pensions de retraite élevées. Il a évoqué un seuil de 3 000 euros.

Les retraités vont-ils être mis à contribution au nom de la « solidarité transgénérationnelle » ? C'est en tout cas la volonté de Serge Papin. Invité sur Sud Radio vendredi 29 mai, le ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat a évoqué deux mesures visant les plus âgés.

Vers une désindexation des pensions élevées ?

D'abord, la désindexation des pensions de retraite élevées. Le ministre a évoqué ici un seuil de 3 000 euros au-dessus duquel les pensions ne bénéficieraient pas de la revalorisation annuelle calquée sur l'inflation. « A chaque fois qu'il y a une augmentation des retraites, on le voit bien, ça va dans l'épargne » , s'est justifié Serge Papin.

Ensuite, il souhaiterait aussi supprimer ou diminuer la CSG pour les travailleurs. Objectif : augmenter les salaires nets des actifs. Les retraités continueraient en revanche d'être assujettis à cette taxe. Le ministre estime que les retraités « sont prêts à entendre ce discours-là » .

© Boursorama avec Newsgene
10 commentaires
  • 17:00

    Faut-il comprendre plafond de 3000€ du régime général ou bien la totalité des retraites (assurance retraite + complementaires)?

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