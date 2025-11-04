PER : les sommes que vous allez pouvoir déduire en 2026

(Crédits: Adobe Stock)

Si vous détenez un plan d'épargne retraite, vous pouvez déduire vos versements volontaires de votre revenu imposable, dans une limite revalorisée chaque année. Découvrez les plafonds de déduction de l'année prochaine.

Il s'agit de l'un des atouts du plan d'épargne retraite (PER) : les versements volontaires effectués sur ce placement, qui permet de se constituer un complément de revenu à la retraite, sont déductibles du revenu imposable. Cet avantage fiscal ne peut, toutefois, excéder une certaine limite.

Celle-ci dépend du plafond de la Sécurité sociale (PSS), une valeur de référence utilisée pour la fixation de nombreux droits sociaux et revalorisée tous les ans en fonction de l'évolution du salaire moyen dans le secteur privé. Un communiqué publié le 21 octobre 2025 au Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) indique que le PSS va augmenter de 2% le 1er janvier 2026. Le plafond de déduction du PER varie également en fonction du statut professionnel du souscripteur.

88.911 euros si vous êtes indépendant

Si vous être travailleur non-salariés (TNS), vous pouvez déduire vos versements volontaires réalisés sur votre PER à hauteur de 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) de l'année N (l'année du versement). Si la formule de calcul est plus avantageuse, vous pouvez opter pour 10% de vos bénéfices imposables de l'année N dans la limite de huit fois le PASS de l'année N, majorés de 15% de la fraction de vos bénéfices de l'année N comprise entre un et huit PASS de l'année N.

Avec un PASS fixé à 48.060 euros en 2026, la déduction sur vos revenus professionnels perçus l'an prochain (déclarés au printemps 2027) s'élèvera ainsi à 4.806 euros au minimum et à 88.911 euros au maximum. En 2025, les plafonds de déduction des TNS sur les PER se situent respectivement à 4.710 euros et à 87.137 euros.

37.680 euros si vous êtes salarié ou fonctionnaire

Si vous êtes salarié du secteur privé ou agent de la fonction publique, la formule de calcul de la déduction est différente. Le plafond équivaut à 10% du PASS de l'année N-1 (l'année précédant le versement) ou à 10% des revenus professionnels de l'année N-1 dans la limite de huit fois le PASS de l'année N-1.

Si vous versez sur votre PER en 2026, c'est le PASS 2025 (47.100 euros) qui sera pris en compte. Vous pourrez déduire vos versements volontaires effectués l'année prochaine de vos revenus perçus en 2026 (déclarés en 2027) à hauteur de 4.710 euros au minimum ou de 37.680 euros au maximum.

Vous pouvez reporter vos plafonds de déduction des trois dernières années que vous n'avez pas totalement ou partiellement utilisés. Si vous êtes marié(e) ou pacsé(e), vous pouvez également exploiter le plafond que votre conjoint ou votre partenaire de Pacs n'a pas utilisé. Le report et la mutualisation des plafonds ne sont pas possibles avec le plafond TNS.