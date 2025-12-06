 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PER : comment un transfert mal anticipé peut faire perdre une revalorisation

information fournie par Mingzi 06/12/2025 à 08:30

Crédit photo : Shutterstock

Crédit photo : Shutterstock

La gestion des transferts de contrats de retraite doit s'accompagner d'une information claire et complète. Un assuré l'a appris à ses dépens en transférant son contrat trop tôt, perdant ainsi une partie de la revalorisation annuelle de son épargne.

Un transfert réalisé en fin d'année… au mauvais moment

L'affaire examinée par le Médiateur de l'assurance concerne un assuré ayant adhéré à un contrat de retraite supplémentaire. En novembre 2023, il demande son transfert vers un Plan d'Épargne Retraite (PER). L'opération est réalisée avec une date de valeur fixée au 31 décembre 2022.

L'assuré conteste rapidement : son contrat était bien actif jusqu'au 24 novembre 2023. Il estime donc avoir droit à une revalorisation proportionnelle – au prorata temporis – pour cette période.

Mais l'assureur rétorque que le montant de la participation aux bénéfices (ou revalorisation annuelle) 2023 ne pouvait pas être connu au moment du transfert, puisqu'elle ne serait versée qu'au 1er janvier 2024.

Des clauses contractuelles imprécises

Le contrat prévoyait effectivement que la participation aux bénéfices est attribuée au 1er janvier. Cependant, il n'indiquait pas clairement que cette revalorisation est entièrement conditionnée au maintien du contrat à cette date.

Pour le Médiateur, l'assureur avait donc l'obligation :

  • d'avertir explicitement l'assuré qu'un transfert avant le 1er janvier l'en priverait ;
  • et de le mettre en garde contre le caractère potentiellement pénalisant de sa demande en fin d'année.

Pire encore, un courrier adressé après l'acceptation du transfert expliquait que la valeur pouvait évoluer entre décembre 2022 et la date effective de transfert — une formulation susceptible de laisser croire à l'assuré que son contrat continuerait d'être revalorisé, alors que ce n'était pas le cas.

Une indemnisation pour perte de chance

Le Médiateur conclut que l'assuré a perdu une chance réelle d'attendre le 1er janvier et de toucher l'intégralité de la participation aux bénéfices de l'année 2023. L'assureur est donc invité à lui verser une somme équivalente à 80 % du montant de cette revalorisation s'il avait attendu quelques semaines pour transférer son contrat.

Cette décision rappelle deux enseignements essentiels :
1.    Les assureurs doivent préciser clairement toutes les conditions d'accès à la participation aux bénéfices et mettre en garde les assurés en cas de transfert en cours d'année.
2.    Les épargnants doivent relire attentivement leurs contrats avant une liquidation ou un transfert, car la date choisie peut avoir un impact direct sur la revalorisation annuelle.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ?

Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :

- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)
- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite.

Découvrez Matla, le PER de BoursoBank

Ce produit présente un risque en perte de capital.

Plan d'épargne retraite ( PER)
Copyright © Mingzi

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénat propose de limiter l'abattement de 10 % aux pensions de retraite inférieures à 3 000 euros. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)
    Retraites : l'abattement de 10 % réservé aux pensions inférieures à 3 000 euros ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 05.12.2025 15:05 

    Plutôt que de supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les retraites, le Sénat a adopté une mesure visant à limiter cet avantage aux pensions inférieures à 3 000 euros, contre 4 399 euros actuellement. Qu'adviendra-t-il de l’abattement de 10 % accordé aux retraités ... Lire la suite

  • Épargne et climat : le label ISR évolue / iStock.com - Pogonici
    Épargne et climat : le label ISR évolue
    information fournie par Boursorama avec LabSense 05.12.2025 08:30 

    Connaissez-vous le label ISR ? Il s’agit du label « investissement socialement responsable ». Ce dernier évolue. Qu’est-ce que le label ISR ? Le label ISR - pour « investissement socialement responsable » - est employé pour certifier les fonds d’investissement ... Lire la suite

  • Comment la loi Eckert peut vous aider dans la situation d'un contrat d'assurance-vie en déshérence ( Crédits : Adobe Stock)
    Loi Eckert et déshérence des assurances vie : comment ça marche ?
    information fournie par Boursorama 04.12.2025 11:56 

    La déshérence d'un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire la situation où le bénéficiaire n'a pu être identifié et le capital versé, n'est pas un phénomène isolé. L'en jeu se chiffre en milliards d'euros. Soucieux de régler le problème, les pouvoirs publics ont ... Lire la suite

  • (Crédits photo : Pixabay - Arek Socha )
    Comment renoncer au bénéfice d’un contrat d’assurance vie ?
    information fournie par Boursorama 04.12.2025 11:17 

    On parle fréquemment d'acceptation d'un contrat d'assurance-vie mais pas de la procédure inverse qui consiste à renoncer au bénéfice d'un contrat. Elle peut être motivée par des raisons fiscales et la volonté de favoriser d'autres membres de sa famille. Il faut ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank