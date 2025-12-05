 Aller au contenu principal
Épargne et climat : le label ISR évolue

information fournie par Boursorama avec LabSense 05/12/2025 à 08:30
Connaissez-vous le label ISR ? Il s’agit du label « investissement socialement responsable ». Ce dernier évolue.

Épargne et climat : le label ISR évolue / iStock.com - Pogonici

Qu’est-ce que le label ISR ?

Le label ISR - pour « investissement socialement responsable » - est employé pour certifier les fonds d’investissement responsables, c’est-à-dire qui prennent en compte les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Son objectif ? Permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’investir dans des entreprises qui font du développement durable l’une de leurs priorités. Label d’État créé en 2016 par le ministère de l’Économie, il est attribué pour trois ans par des organismes certificateurs accrédités (Afnor Certification, Deloitte et EY France). Des audits annuels sont en outre organisés. Ils permettent de vérifier que les fonds auxquels il a été attribué respectent les diverses exigences. Au bout de trois années, le label peut être renouvelé.

Évolution du label ISR

Le label ISR a évolué afin de renforcer ses exigences et ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. L’attribution du label repose sur un référentiel qui comprend diverses exigences à respecter. Le premier référentiel datait de la création du label. Sa nouvelle version est entrée en vigueur en mars 2024. Comme l’explique Michèle Pappalardo, présidente du comité du label, cette nouvelle version se veut plus stricte. Le nouveau référentiel renforce ainsi le taux de sélectivité des fonds d’investissement. Auparavant, il devaient exclure les 20 % d’entreprises les moins bien notées en matière d’ESG. Ce taux est passé à 30 %. La nouvelle version du label ISR est également synonyme de nouvelles obligations concernant l’engagement actionnarial. Les fonds labellisés ISR doivent désormais encourager les entreprises à aller plus loin dans leur démarche de développement durable, par exemple en leur fixant des objectifs à atteindre. De nouvelles exigences liées au climat ont également été introduites dans cette version du label ISR. Les fonds doivent maintenant évaluer leur impact climatique. De plus, les entreprises dont l’activité est liée au charbon ou encore à l’exploitation d’énergies fossiles non conventionnelles sont exclues du label. Certaines entreprises impliquées dans les énergies fossiles conventionnelles sont incluses dans le label mais sous conditions. Le label ISR va par ailleurs progressivement demander aux fonds d’investir dans des entreprises « ayant des trajectoires de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre conformes à l’accord de Paris, dans tous les secteurs d’activité », comme indiqué par Michèle Pappalardo. Ainsi, dès 2026, 15 % des portefeuilles des fonds ISR devront être investis « dans les secteurs à fort impact avec des plans de transition alignés sur les accords de Paris ». Ce pourcentage augmentera annuellement. Note : d’autres labels existent dont Greenfin (anciennement TEEC), Finansol (porté par l’association FAIR) et ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Conseils

Pour trouver un fonds labellisé ISR, rendez-vous sur le site Internet officiel du label (www.lelabelisr.fr). Vous pouvez aussi, bien entendu, vous tourner vers votre assureur ou votre conseiller bancaire pour investir dans des supports d’épargne ISR. Enfin, prenez le temps de lire toutes les informations que l’on vous transmet et posez toutes les questions qui vous viennent à l’esprit.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

1 commentaire

  • 08:38

    Les associations de toute sortes veulent diriger le monde mais ne produisent rien au final

