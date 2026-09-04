information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/09/2026 à 08:30

PEE et PERCO : quand faut-il débloquer votre épargne salariale ? / iStock.com - Jinda Noipho

PEE et PERCO : de quoi s’agit-il ?

Le PEE ou Plan d’Épargne Entreprise fait partie des solutions d’épargne salariale mises en place par les employeurs. L'instauration d'une participation - dont le PEE - est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le PEE est, comme défini par le site Internet du Service public, « un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des petites entreprises) de faire des placements avec l’aide de l’entreprise et un avantage fiscal ». Proposé par une entreprise, il se nomme PEE. Proposé par un groupe d’entreprises, il se nomme PEG. S’il est mis en place par plusieurs entreprises n’appartenant pas au même groupe, on parle de PEI (plan d’épargne inter-entreprises). Le PERCO est, quant à lui, un Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif. Depuis le 1er octobre 2020, il ne peut plus être mis en place par les entreprises mais ceux qui existaient avant cette date peuvent continuer de fonctionner. Le PERCO peut être transformé en PER d’entreprise collectif (PERECO ou PERCOL). Ce sont des dispositifs différents n’offrant pas les mêmes avantages. Ces solutions d’épargne, alimentées par des versements volontaires ou encore par des abondements de la part de l’employeur, permettent aux salariés de mettre de l’argent de côté tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux. Elles visent à encourager ces derniers à épargner mais aussi à s’investir dans la réussite de leur entreprise. Mais quand peuvent-ils débloquer leur argent ?

Quand débloquer son épargne salariale ?

Les sommes d’argent versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans. Cependant, dans certains cas, un déblocage anticipé de ces sommes est possible. Quels sont alors les cas en question ? Mariage, Pacs, naissance/adoption d’un troisième enfant, divorce, séparation, rupture de Pacs, violences conjugales, rupture de contrat de travail, invalidité, décès, création/reprise d’entreprise… On en compte 14. La demande de déblocage anticipé doit être faite dans les six mois suivant l’événement. Toutefois, dans certains cas, elle peut être faite à tout moment : Rupture du contrat de travail ; Décès ; Invalidité ; Violences conjugales ; Surendettement ; Activité de proche aidant. Notez que des justificatifs vous seront demandés. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 17, le 112, le 3919 ou encore envoyer un SMS au 114. Les sommes versées sur le PERCO sont quant à elles bloquées jusqu’à la retraite du salarié mais des cas de déblocage anticipé sont prévus par la loi, notamment en cas de décès, d’invalidité ou de surendettement (liste non exhaustive). Pour la sortie du PERCO, vous avez le choix entre la rente viagère ou un capital.

Changement d’entreprise : que se passe-t-il ?

Si un salarié change d’entreprise, les sommes versées sur son plan d’épargne salariale ne disparaissent pas, elles continuent d’évoluer. En revanche, le salarié ne peut pas continuer à y effectuer des versements. Il peut en outre choisir de les transférer, partiellement ou totalement, vers un dispositif équivalent proposé par sa nouvelle entreprise.