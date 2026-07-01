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Le saviez-vous ? Votre service militaire vous permet d’acquérir des droits à la retraite

information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/07/2026 à 15:44

Le service militaire permet de cumuler jusqu'à quatre trimestres pour la retraite. (illustration) (Red__koral__ph / Pixabay)

Le service militaire permet de cumuler jusqu'à quatre trimestres pour la retraite. (illustration) (Red__koral__ph / Pixabay)

Le service militaire permet de valider des trimestres pour la retraite. Voici ce à quoi vous avez droit.

Oui, le service militaire permet de cumuler des trimestres pour la retraite. "Il est retenu un trimestre pour 90 jours d’incorporation. Chaque trimestre est validé dans l’année civile où se termine la période de 90 jours", peut-on lire sur le site info-retraite.fr . L'organisme précise qu'un plafond est fixé à quatre trimestres validés au maximum.

Des droits pour une retraite anticipée

Autre avantage : les périodes de service national sont retenues pour le décompte des trimestres ouvrant droit à une retraite anticipée pour carrière longue. Toutes ces règles sont également valables pour le service accompli en tant qu’objecteur de conscience.

TF1 Info rappelle que la durée du service militaire a été abaissée à un an en 1970 puis à 10 mois en 1992. Une donnée qui a son importance puisque certains ont donc droit à quatre trimestres validés pour leur retraite tandis que les autres, les plus jeunes, ne peuvent cumuler que trois trimestres. Cette inégalité a déjà donné lieu à des débats houleux et pourrait à l'avenir faire l'objet d'une éventuelle réforme.

© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 16:01

    Les quinqua et sexagénaires enrolés "de force", vont enfin prendre leurs revanche sur tous les exemptés des années 80/90 !!

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