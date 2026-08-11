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Vers une désindexation des pensions de retraite en 2027 ? La mesure explosive envisagée par le gouvernement
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 11/08/2026 à 12:09

Le gouvernement envisagerait de geler les pensions de retraite supérieure à un certain seuil en 2027. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Le gouvernement envisagerait de geler les pensions de retraite supérieure à un certain seuil en 2027. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Pour faire des économies, le gouvernement envisagerait de ne pas revaloriser les retraites en 2027. Les petites pensions seraient toutefois épargnées.

Le spectre d'une année blanche fait son retour. Alors que le gouvernement avait envisagé de geler les prestations (retraites, minima sociaux, allocations, etc.) en 2026 avant de se raviser, le sujet pourrait revenir sur la table pour 2027. Selon les informations du JDD , le Premier ministre Sébastien Lecornu a exclu l'hypothèse d'un gel généralisé. Il prônerait davantage une désindexation ciblée.

Vers une désindexation des retraites en 2027 ?

Les grands perdants de cet arbitrage pourraient être les retraités. Bercy songerait en effet à ne pas revaloriser certaines pensions de retraite l'an prochain. Pour éviter une levée de boucliers, les petites retraites seraient épargnées. La désindexation serait progressive en fonction du niveau des pensions, pour atteindre un gel total à partir d’un certain montant qui n'a pas été communiqué.

"L’indexation sur l’inflation, à elle seule, représente un surcoût de six milliards d’euros !", explique un expert de l’exécutif cité par le JDD . Et Bercy assure que les retraites françaises augmentent chaque année bien plus que chez nos voisins européens : environ 7 milliards d’euros de plus que la moyenne. Mais, à quelques mois de l'élection présidentielle, reste à savoir si le gouvernement osera prendre une mesure si impopulaire.

© Boursorama avec Newsgene
29 commentaires
  • 18:26

    suggéré au delà de 3000€ de pension ,la retraite pourrait ne pas être indexée en 2027 . Ca ne touchera pas beaucoup de monde .

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