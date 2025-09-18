 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Agirc-Arrco met en garde les retraités contre les fausses informations qui circulent en ligne
information fournie par Boursorama avec Newsgene 18/09/2025 à 16:37

De fausses informations sur les retraites, générées par IA, circulent massivement en ligne. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

L'Agirc-Arrco appelle ses assurés à la vigilance face à la multiplication de fausses informations en ligne concernant les retraites. Le régime complémentaire des salariés du privé donne quelques conseils pour repérer les sources d'information fiables.

L'Agirc-Arrco alerte les retraités sur les fausses informations qui circulent en ligne depuis plusieurs semaines. « Certains sites internet publient des articles aux titres et contenus trompeurs, pouvant provoquer de l’inquiétude. Ces contenus se propagent aussi sur les réseaux sociaux et les forums de discussion » , indique le régime de retraite complémentaire des salariés du privé sur son site .

« Se méfier des titres alarmistes »

L'organisme livre quelques clés à ses assurés pour mieux s'informer. Avec quatre principaux réflexes à adopter : se méfier des titres alarmistes, regarder la date de publication (un contenu ancien peut ne plus être à jour), vérifier la source de l’information, et croiser l’information avec celle d’un site officiel. « Certains articles ou vidéos ont des titres volontairement exagérés ou trompeurs pour générer les clics. Ces contenus peuvent diffuser une information tronquée ou déformée » , prévient l'Agirc-Arrco.

En matière d'informations sur la retraite, l'organisme recommande donc de se fier aux sites officiels des régimes et notamment au sien : « En partageant uniquement des informations fiables, vous contribuez à un climat d’information plus sûr » .

L'Assurance retraite avait déjà dénoncé début août ces contenus erronés, souvent générés grâce à l'intelligence artificielle.

