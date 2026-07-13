PER : ce qui a changé pour les versements après 70 ans et pour le plafond de déductibilité en 2026

information fournie par Moneyvox • 13/07/2026 à 08:43

L'impossibilité de déduire les versements après 70 ans modifie t'elle la stratégie patrimoniale d'un PER ? ( Crédits photo: © pla2na - stock.adobe.com)

Depuis le 1er janvier 2026, plusieurs changements ont impacté les détenteurs de Plans épargne retraite (PER). Zoom sur la question des versements après 70 ans et du plafond de déductibilité.

Le 1er janvier 2026, la CSG applicable sur certains placements , dont le PER, a augmenté, passant de 9,2 % à 10,6 %, en raison de l'ajout d'une nouvelle contribution, la Contribution financière pour l'autonomie (CFA). Mais cette hausse n'est pas le seul changement à avoir touché les détenteurs de Plans épargne retraite. L'année 2026 a également sonné la fin de la déductibilité des versements réalisés après 70 ans et l'augmentation du plafond de déduction des versements.

Clap de fin pour la déductibilité des versements réalisés sur un PER après l'âge de 70 ans

Vous avez dépassé l'âge de 70 ans ? Mauvaise nouvelle : depuis le 1er janvier 2026, vous ne pouvez plus profiter de la déductibilité des versements volontaires réalisés sur un PER individuel ou collectif. Les personnes concernées perdent donc le principal avantage associé au Plan épargne retraite : la faculté de déduire les sommes versées de ses revenus afin de payer moins d'impôt sur le revenu. Après 70 ans, le régime fiscal de tous les PER sera donc le même que celui des contrats qui ont fait l'objet d'une option de non-déductibilité.

Vous avez effectué des versements non déductibles après vos 70 ans et vous souhaitez retirer votre argent sous la forme d'un capital ? Les plus-values issues des versements non déductibles seront taxées au taux du Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %. En revanche, la part qui correspond aux versements ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Dans le cas d'une sortie en rente, c'est le régime fiscal de la rente viagère à titre onéreux (RVTO) qui s'applique.

En réalité, l'impact de cette mesure devrait être limité, comme l'explique Gilles Belloir : "Cette mesure va impacter une minorité d'épargnants. Plusieurs contrats avaient déjà soit une limite d'âge de souscription, soit une limite d'âge pour les versements". Le directeur de Placement-direct.fr ajoute qu'"annuler la déductibilité des versements à compter de 70 ans s'avère être une méthode simple et efficace afin de limiter les optimisations fiscales, notamment pour ceux qui continuaient à verser dans la limite de 10 % de leurs revenus alors qu'ils ne bénéficient plus de revenus d'activité, mais d'une pension de retraite".

Le plafond de déduction des versements sur un PER cumulable jusqu'à 5 ans

Chaque année, les épargnants ont la faculté de déduire une certaine somme d'argent de leurs revenus d'activité en alimentant leur Plan épargne retraite, ce avant l'âge de 70 ans, afin de payer moins d'impôt sur le revenu. Une somme calculée sur la base de 10 % des revenus d'activité, avec un plancher de déduction fixé à 4 710 euros et un plafond de déduction de 37 680 euros, et qui pouvait être cumulée pendant 3 années consécutives en cas de non-utilisation.

Bonne nouvelle : depuis le 1er janvier 2026, la durée de cumul des plafonds de déduction des versements sur un PER passe de 3 à 5 ans. Le plafond total de déductibilité qu'il est possible d'atteindre pour les personnes n'ayant pas utilisé cet avantage fiscal augmente donc mécaniquement. Pour en prendre connaissance, rien de plus simple : il suffit de consulter son avis d'imposition.

Gilles Belloir alerte néanmoins les épargnants qui voudraient effectuer des versements importants grâce à ce cumul des plafonds de déductibilité sur leur PER. "Il est important de vérifier que, si l'épargnant est sur un taux marginal d'imposition à 30 %, il n'est pas en train, avec un versement supplémentaire, de passer à une TMI à 11 %. Dans ce cas précis, il aurait un bénéfice de 11 % au moment du versement et pourrait potentiellement avoir des revenus fiscalisés à 30 % à la sortie. Lorsqu'on verse sur un PER, il est toujours plus intéressant de rester à TMI constante, quand on est à 30 %, voire à 41 %".