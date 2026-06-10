Age légal de départ à la retraite : ce que prônent les candidats à la présidentielle 2027

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/06/2026 à 11:33

Le déficit du système de retraite français va s'aggraver de manière inquiétante dans les décennies à venir si rien n'est fait, selon le Conseil d'orientation des retraites. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

L'âge de départ à la retraite sera encore une fois au cœur des débats pour la présidentielle de 2027. Et l'horizon n'est pas vraiment dégagé. En effet, dans son dernier rapport qui doit être publié officiellement ce jeudi 11 juin, le Conseil d'orientation des retraites (COR) prévoit une dégradation du déficit du système dans les prochaines décennies. Il pourrait ainsi s'élever à 2,4 % du PIB en 2070. Pour équilibrer les comptes en activant seulement le levier de l'âge de départ, le COR estime qu'il faudrait relever progressivement cet âge pour atteindre 67,6 ans en 2070.

Gabriel Attal veut se concentrer sur la durée de cotisation

Mais reculer l'âge de départ à la retraite est une mesure particulièrement impopulaire, comme l'a montré la mobilisation des Français contre la réforme de 2023, qui a depuis été suspendue. Que prévoient les candidats dans ce contexte ? Gabriel Attal, le leader du parti Renaissance, propose tout simplement de supprimer cette notion d'âge légal pour se concentrer sur la durée de cotisation. « Ca donne plus de liberté aux Français » , a-t-il déclaré.

Une position que semble aussi défendre son rival du Rassemblement national, Jordan Bardella. « L'âge légal ne veut rien dire, ce qui compte c'est la durée de cotisation » , a en effet déclaré ce dernier. Il avait auparavant évoqué la possibilité d'un relèvement de l'âge légal mais Marine Le Pen l'avait rapidement repris, affirmant que le parti défendait un retour à 62 voire 60 ans.

Jean-Luc Mélenchon prône un retour à 60 ans

De son côté, Edouard Philippe ne veut pas abandonner l'âge légal. Le patron d'Horizons milite en revanche pour l'introduction de 15% de capitalisation dans le système de retraite. Une petite révolution en France. Il reconnaît aussi que les Français devront « travailler un peu plus longtemps » , tout en se gardant de donner un âge précis.

Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, propose de reculer l'âgé légal de départ à 65 ans. Le parti socialiste, dont le candidat n'a pas encore été désigné, prévoit de ramener l'âge légal à 62 ans avec une durée de cotisation de 43 ans, qui pourrait être réduite en fonction de la pénibilité des métiers. Enfin, malgré le déficit du système actuel, Jean-Luc Mélenchon (LFI) défend un « retour au droit à la retraite à 60 ans pour 40 ans de cotisation » .