voitures de collection: définition, fiscalité et potentiel de revente

information fournie par Le Particulier • 07/08/2026 à 08:00

Voitures de collection: malgré la flambée des prix et un marché désormais partagé entre classiques en baisse et youngtimers recherchés, le vrai moteur reste le plaisir de conduite. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Véhicule de collection: définition

Le régime fiscal des véhicules de collection

Où acheter un véhicule de collection?

Le coût réel de détention

Quels véhicules de collection faut-il privilégier?

Véhicule de collection: définition

Sur le plan fiscal, ces véhicules relèvent de la catégorie des objets d’art et de collection, qu’ils portent ou non la mention «collection» sur leur carte grise, dès lors qu’ils ont plus de 30 ans, que leur production a cessé et qu’ils sont restés dans leur état d’origine. Châssis et pièces principales ne doivent pas avoir été modifiés, sauf s’ils ont été remplacés par des éléments d’origine.

Un véhicule de moins de 30 ans qui a pris part à des compétitions sportives de référence peut être considéré comme un véhicule de collection. Les véhicules de collection disposent d’une carte grise spécifique (la mention «véhicule de collection» figure en rubrique Z sur la carte grise).

A savoir: Cette carte grise n’est pas automatique. Elle s’obtient sur demande auprès de France Titres (ex-ANTS), sur présentation d’une attestation délivrée par le constructeur ou par la Fédération française des véhicules d‘époque (FFVE). Elle déclenche en contrepartie un contrôle technique spécifique tous les 5 ans pour les véhicules mis en circulation à partir de 1960, contre 2 ans pour un véhicule standard.

Le régime fiscal des véhicules de collection

Les véhicules de collection sont soumis à l’achat au taux réduit de TVA de 5,5%. En cas de plus-value lors de la revente, vous avez le choix entre deux types de taxation:

Soit à hauteur de 6% du prix de cession, plus la CRDS au taux de 0,5%, pour un total de 6,5%. Si le prix de cession est inférieur à 5000 euros, aucune taxe n’est due.

Soit au titre de l’Impôt sur le revenu. Les frais d’acquisition et de restauration peuvent être soustraits du prix de vente (veillez à conserver toutes les factures).

La plus-value taxable (19% d’impôt sur le revenu + 17,2% de prélèvements sociaux, soit 36,2% au total) est réduite d’un abattement unique de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année, ce qui conduit à une exonération totale - impôt et prélèvements sociaux ensemble - après 22 ans de détention. Cependant, vous devez impérativement être en mesure de prouver le prix et la date d’acquisition du véhicule. A défaut, la taxe forfaitaire de 6,5% sera le seul régime applicable.

A savoir Dans certaines villes, la circulation de véhicules jugés trop polluants car trop anciens est désormais interdite. En pratique, les véhicules munis d’une carte grise collection bénéficient d’une dérogation permanente dans la grande majorité des métropoles en ZFE (Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Rouen…), sans limite de temps. La vignette Crit’Air reste malgré tout obligatoire pour circuler, son absence expose à une amende de 68 euros, indépendamment du statut collection.

Où acheter un véhicule de collection?

Certains garages sont spécialisés. Par ailleurs, des sites Internet et les salles d’enchères peuvent être intéressants à consulter. Enfin, ne négligez pas le bouche à oreille et les associations d’amateurs de belles voitures anciennes.

Le coût réel de détention

Le coût de possession au quotidien représente en général de l’ordre de 5 à 6% de la valeur du véhicule chaque année.

L'assurance: l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tout véhicule, même immobilisé en garage. Pour accéder au tarif préférentiel «collection» (30 à 50% moins cher), les assureurs exigent en revanche leurs propres conditions: garage fermé ou box sécurisé, kilométrage limité, et véhicule principal pour les trajets du quotidien. Comptez Le 200 à 800 euros par an selon la valeur du véhicule, plus 150 et 500 euros d’expertise tous les deux à trois ans.

L'entretien. C'est souvent le poste le plus variable et le moins anticipé: pièces rares, spécialistes moins nombreux que pour un véhicule récent, restauration à prévoir si le véhicule n’est pas déjà dans un état irréprochable. C’est un budget à chiffrer avant l’achat plutôt qu'après - d'autant que ces frais, une fois justifiés par facture, viennent ensuite en déduction de la plus-value en cas de revente sous le régime réel.

Quels véhicules de collection faut-il privilégier?

Toutes les voitures anciennes ne sont pas de bonnes affaires. Il faut se méfier des effets de mode. Les véhicules de prestige d’avant-guerre restent très recherchés, tout comme les modèles d’exception produits en peu d’exemplaires ou ceux affichant un passé sportif exceptionnel (voitures de rallyes). Les véhicules produits «à la chaîne» ont rarement un intérêt pour les investisseurs.

Mais cette hiérarchie se nuance: le marché se polarise, avec un écart qui se creuse entre le très haut de gamme - les modèles au-dessus de 250.000 euros qui progressent - et les autres qui reculent depuis plusieurs mois. Les youngtimers (production arrêtée depuis 15 à 30 ans, années 1980-2000) tirent leur épingle du jeu: une Jaguar Type E est passée de 180-220.000 euros à environ 120.000 euros, tandis que Porsche 997, BMW M3 E46, Honda S2000 ou Peugeot 205 GTI voient leur cote progresser, en partie parce qu’ils regroupent les derniers moteurs thermiques atmosphériques que les réglementations futures ne permettront plus de reproduire.

L’investissement dans les véhicules de collection relève de la passion et souvent de la nostalgie. Le plaisir de conduire une automobile ancienne prend souvent le dessus sur l’espoir de réaliser une plus-value. Cependant, cela dépend de votre capacité à dénicher un véhicule rare.