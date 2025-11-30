 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cryptoactifs: comment participer à une offre au public?

information fournie par Le Particulier 30/11/2025 à 09:00

L’AMF définit l’offre au public de cryptoactifs comme une source de financement alternative réalisée via la blockchain. Elle peut être rapprochée du capital-risque ou du financement participatif. ( crédit photo : Getty Images )

L’AMF définit l’offre au public de cryptoactifs comme une source de financement alternative réalisée via la blockchain. Elle peut être rapprochée du capital-risque ou du financement participatif. ( crédit photo : Getty Images )

Une offre au public de cryptoactifs est une communication adressée aux investisseurs pour leur proposer de souscrire des cryptoactifs. Les offres au public ne sont pas nécessairement proposées par les entreprises créatrices ou émettrices du cryptoactif. Elles peuvent également émaner d’une plateforme d’investissement. Afin de protéger les épargnants, le marché des cryptoactifs est réglementé au niveau européen.

Sommaire:

  • Le règlement MiCA encadre les offres au public
  • Les obligations des émetteurs d’offres au public
  • Comment acheter des cryptoactifs dans le cadre d’une offre au public?
  • Offre au public: quels sont les points de vigilance?

Le règlement MiCA encadre les offres au public

En juin 2023, l’Union européenne s’est dotée du règlement Mica ( Markets in Crypto-Assets ), pour réguler les activités liées aux cryptoactifs , et uniformiser la règlementation au sein des États membres. L’objectif du législateur européen est d’éviter les fraudes et de renforcer la protection des épargnants. Le texte couvre plusieurs domaines, comme:

Ce règlement se substitue aux législations nationales adoptées par certains États membres. En France, il remplace la loi Pacte du 22 mai 2019 instaurant un régime spécifique pour les Prestations de Services sur Actifs Numériques (PSAN) et les offres au public de jetons (ICO). Le règlement MiCA est entré en application dans l’Hexagone le 30 décembre 2024. Son déploiement doit s’étendre progressivement jusqu’en juillet 2026.

Les obligations des émetteurs d’offres au public

L’acteur souhaitant proposer des cryptoactifs est tenu de mettre un livre blanc à la disposition des investisseurs pour les informer de l’ensemble des aspects de l’opération. Ce document doit respecter les normes établies au niveau européen et comporter différents éléments:

  • Identité de l'offreur et de l'émetteur des cryptoactifs. Il peut s’agir d’entités différentes,
  • Description de l’offre,
  • Risques associés à l’opération : perte totale ou partielle du capital investi, illiquidité - c’est à dire difficultés à revendre les cryptoactifs sur un marché secondaire,
  • Droits et obligations attachés aux cryptoactifs émis dans le cadre de l’offre,
  • Incidences négatives sur le climat et l'environnement.

En fonction du type de cryptoactifs proposé et des caractéristiques de l’offre, le livre blanc doit être notifié à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Les livres blancs sont répertoriés sur le site de l’ESMA , l’Autorité européenne des marchés financiers. Lorsque l’offre est ouverte dans un autre État membre mais qu’elle s’adresse à des investisseurs français, le livre blanc doit être disponible en français ou en anglais.

A savoir

Le livre blanc n’est pas soumis à la validation préalable d’une autorité de régulation. Son contenu relève de la responsabilité de l’offreur de cryptoactifs.

Comment acheter des cryptoactifs dans le cadre d’une offre au public?

L’AMF définit l’offre au public de cryptoactifs comme une source de financement alternative réalisée via la blockchain. Elle peut être rapprochée du capital-risque ou du financement participatif, car elle concerne souvent des sociétés en phase de développement. Les modalités d’achat sont fixées par le livre blanc. La transaction s’effectue dans la plupart des cas avec des cryptoactifs mais le paiement dans une monnaie traditionnelle est parfois autorisé. Dans certains cas, les cryptoactifs permettent aux investisseurs de bénéficier d’un accès aux produits ou services de la société émettrice. Ils peuvent s’échanger sur un marché secondaire, voire être proposés sur les plateformes de négociation de cryptoactifs.

Offre au public: quels sont les points de vigilance?

  • Avant de prendre la décision d’investir, il est capital de lire attentivement le livre blanc associé à l’offre, et de vérifier qu’elle figure bien sur la liste de l’ESMA.
  • Vous devez vous renseigner sur l’identité de l’offreur et sur les perspectives de développement de l’émetteur du cryptoactifs.
  • Le placement doit correspondre à votre profil d’investisseur et vous devez être pleinement conscient des risques.
  • Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de votre souscription à l'offre, sans frais ni justification.
  • L’offreur est sans obligation d’informer les investisseurs, en dehors du livre blanc. En revanche, les informations contenues dans ce document doivent être complètes, claires et non trompeuses. En cas de litige, vous pouvez saisir le tribunal compétent.

Quelle différence entre PSAN et PSCA?

Pour pouvoir proposer des services sur cryptoactifs en France, les professionnels devaient disposer du statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Depuis l’entrée en vigueur du règlement MiCA, ce régime est remplacé par le statut européen de prestataire de services sur cryptoactifs (PSCA). Les PSAN enregistrés ou agréés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour obtenir le statut de PSCA.

© Le Particulier

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cours de l’argent est en forte hausse depuis 5 ans. Cette performance s’explique en grande partie par la demande du secteur industriel. ( crédit photo : Getty Images )
    Métaux précieux: faut-il investir dans l’argent en 2025?
    information fournie par Le Particulier 29.11.2025 15:00 

    Les métaux précieux poursuivent leur ascension. Tout comme l’or, l’argent connaît une envolée exceptionnelle. Grâce à ses nombreuses propriétés, le métal gris est devenu une matière première incontournable dans le secteur industriel. Sommaire: Le cours de l’argent ... Lire la suite

  • "L'œuf d'hiver" de Fabergé, commandé par l'ancien empereur russe Nicolas II pour sa mère, présenté lors d'une avant-première pour la presse chez Christie's, avant une mise aux enchères, le 27 novembre 2025 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    L'Oeuf d'Hiver Fabergé, estimé plus de 20 millions de livres, aux enchères à Londres
    information fournie par AFP 27.11.2025 21:01 

    L'Oeuf d'Hiver ("Winter Egg"), l'un des objets les plus luxueux et étincelants réalisés par Fabergé pour les Romanov, taillé dans un fragile cristal de roche et agrémenté de plus de 4.500 diamants, sera mis aux enchères mardi à Londres. Pour s'offrir cet œuf impérial, ... Lire la suite

  • Retraite (Crédits: Adobe Stock)
    Retraite : bonnes nouvelles pour les titulaires d’un PER !
    information fournie par BFG Capital 22.11.2025 08:11 

    Alors que les discussions autour du Budget 2026 battent leur plein, une lueur d'optimisme se profile pour les épargnants. Contre toute attente, deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale viennent améliorer le sort des détenteurs de plans d'épargne retraite ... Lire la suite

  • "Le portrait d'Elisabeth Lederer" de Gustav Klimt exposé par Sotheby’s à New York le 8 novembre 2025. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Un tableau de Klimt devient la 2e oeuvre la plus chère jamais vendue aux enchères
    information fournie par AFP 19.11.2025 04:28 

    Un portrait peint par l'Autrichien Gustav Klimt, vendu 236,4 millions de dollars (204 millions d'euros) par Sotheby's mardi à New York, est devenu la deuxième oeuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères. Seul le "Salvator Mundi" attribué à Léonard de Vinci ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank