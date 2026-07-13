Comment profiter du boom des maillots de foot

information fournie par Le Particulier • 13/07/2026 à 15:09

Le maillot de foot devient un actif prisé: éditions limitées et vintage s’arrachent. Un marché en plein essor pour allier passion et investissement ( crédit photo : Getty Images/500px )

Sommaire:

Le marché de collection des maillots de foot est en plein essor

Quels sont les critères impactant la valeur d’un maillot de football?

Version «authentic» versus «replica», maillot porté versus maillot préparé: quelles sont les différences?

Pourquoi miser sur les maillots vintage est-il une bonne stratégie?

Où se procurer des maillots authentiques?

Investir dans les maillots de foot: placement ou passion?

Le marché de collection des maillots de foot est en plein essor

Longtemps réservé aux supporters les soirs de matchs, le maillot de foot s’est démocratisé pour devenir un accessoire de mode du quotidien et un produit culturel à part entière. L’étude Ifop menée pour eBay auprès de 3000 personnes en amont de la Coupe du monde témoigne de l’ampleur de ce phénomène:

24% des Français possèdent au moins un maillot de foot. Cette proportion grimpe à 53% chez les 18-24 ans ;

Parmi ceux qui possèdent un maillot, 19% collectionnent ces pièces depuis plus de 10 ans, et 17% déclarent en avoir plus de 10 exemplaires.

Les Français se disent prêts à investir en moyenne jusqu’à 128 euros pour acquérir un maillot. Ce montant atteint même 233 euros chez les 25-34 ans.

Parmi les collectionneurs interrogés, plus des deux tiers (68%) envisagent d’acheter un nouveau maillot lors des prochaines grandes compétitions. Un collectionneur sur deux souhaite enrichir sa collection avec des modèles rares ou historiques.

Quels sont les critères impactant la valeur d’un maillot de football?

L’authenticité . Les objets accompagnés d’un certificat d’authenticité provenant d’une source fiable ont une valeur plus élevée.

Le nom du joueur . Les joueurs iconiques attirent naturellement les collectionneurs. La cote de footballeurs comme Zidane, Beckham, Ronaldo, Messi, Pelé ou Maradona ne cesse de grimper. On pourrait presque parler de «valeur refuge».

L’année et le contexte historique . Un maillot porté par un joueur lors d'un match important a davantage de valeur. Les maillots «rookie», portés pendant la première saison valent toujours plus cher à long terme. C’est le cas par exemple des maillots de Kylian Mbappé au PSG frappés du numéro 29, avant qu’il ne prenne le numéro 7.

- Le maillot porté par Diego Maradona lors du quart de finale de la Coupe de monde 1986 contre l’Angleterre, avec la célèbre «main de Dieu», a été adjugé 9,3 millions de dollars en 2022.

- Un maillot de Zinédine Zidane porté lors de la Coupe du monde 1998 a atteint 100.000 dollars en 2022.

La rareté: les maillots portés ou signés sont les plus prisés. Un patch ou un flocage particulier, une édition limitée font également grimper le prix.

- Le maillot Fourth de Manchester City pour la saison 2024/2025 a été conçu en partenariat avec Noel Gallagher du groupe Oasis pour célébrer les 30 ans de l'album Definitely Maybe. La pochette de l'album est reproduite dans le design.

- Le maillot «rainbow kit» du PSG porté lors de la Journée mondiale contre l’homophobie est une pièce très recherchée.

- Le maillot spécial Nouvel an chinois porté par Lionel Messi lors du match PSG/Reims du 29 janvier 2023 a atteint la somme de 55 000 euros.

La rareté est également liée à la disponibilité . Plus il y a de maillots en circulation, moins ils ont de valeur. C’est ce qui explique que les maillots anciens soient souvent plus chers.

L’état général : un maillot dont le flocage est abîmé ou un écusson décousu se vendra moins bien.

Version «authentic» versus «replica», maillot porté versus maillot préparé: quelles sont les différences?

Les équipementiers proposent généralement deux types de maillots: la version «player» ou «authentic» réservée aux joueurs, et la version «fan» ou «replica». Le modèle professionnel conçu pour les joueurs possède des éléments techniques spécifiques, avec des matériaux plus performants.

Les collectionneurs souhaitant acquérir le maillot authentique d’un joueur doivent distinguer maillot préparé et maillot porté. Chaque joueur dispose de trois maillots par match: un pour chaque mi-temps, et un maillot de secours, appelé maillot préparé. Le maillot porté peut présenter des traces d’usure ou des taches, mais le fait d’avoir été porté lui confère une valeur supérieure. Le maillot préparé a l’avantage d’être dans un état irréprochable.

Un maillot n°10 de l’Equipe de France préparé pour Zinédine Zidane pour la finale de la Coupe du monde face au Brésil le 12 juillet 1998 a été adjugé 19.000 euros par la maison de ventes Millon.

Le même maillot en version replica avec autographe authentique a été vendu 1200 euros.

Pourquoi miser sur les maillots vintage est-il une bonne stratégie?

Le marché des maillots de foot vintage connaît une croissance exponentielle depuis plusieurs années. Les maillots des années 1980, 1990 et du début des années 2000 sont très populaires. Cet engouement tient à plusieurs éléments:

Cette période représente une forme d’âge d’or en termes de design avec des motifs audacieux, des cols travaillés et des sponsors iconiques comme Pirelli, Nintendo, Sega, JVC ou Carlsberg.

Les maillots de cette époque étaient conçus à partir de matériaux de qualité supérieure, avec des logos brodés ou en feutrine par exemple.

Le maillot de foot est devenu un accessoire de mode et une manière de revendiquer un style et une identité. Les maillots vintage étant plus rares, ils permettent par conséquent de se différencier.

La popularité des maillots vintage tient en grande partie à leur portée symbolique et leur valeur émotionnelle. Les maillots associés à des périodes mythiques de clubs tels que Manchester United, Arsenal, Milan AC, FC Barcelone ou le Real Madrid figurent parmi les plus recherchés. Porter le maillot de Zinédine Zidane en équipe de France datant de 1998, c’est porter un morceau d’histoire du sport. Les collectionneurs ayant grandi avec ces joueurs de légende disposent aujourd’hui d’un pouvoir d’achat plus élevé. Ils sont en mesure de s’offrir ces objets de mémoire dont la valeur dépasse le prix d’origine.

Où se procurer des maillots authentiques?

Les contrefaçons constituent le principal risque pour les passionnés souhaitant investir dans les maillots de football. La traçabilité est très complexe, en particulier sur les anciens maillots qui ne possèdent pas de numéro de série. Les experts estiment que les contrefaçons représentent jusqu’à 80% des articles proposés sur certaines plateformes de seconde main.

Pour acheter des maillots neufs authentiques, l’option la plus sûre consiste à se tourner vers:

les sites des équipementiers,

les revendeurs agréés et les marketplaces sécurisées comme Univers-du-foot.com, Foot.fr, Unisport, ProDirect Soccer,

les enseignes physiques spécialisées comme Intersport ou Decathlon.

Les maisons d’enchères constituent un moyen fiable d’acquérir d’authentiques maillots de football vintage. La maison de ventes Millon possède un département entièrement dédié au sport. Aguttes organise également des ventes dédiées, tout comme la prestigieuse maison Drouot. Ces établissements font appel à des experts comme Jean-Marc Leynet pour garantir l’authenticité et identifier la provenance des pièces proposées à la vente.

La plateforme d’enchères MatchWornShirt est devenue un acteur majeur du marché. Elle travaille en étroite collaboration avec 300 clubs à travers le monde, dont le PSG, Chelsea et l’AC Milan. La vente aux enchères est lancée dès le coup d’envoi. Les responsables de l’équipement récupèrent les maillots dans le vestiaire après le match, les font signer aux joueurs, puis les envoie à la plateforme. Chaque maillot possède un certificat d’authenticité numérique. Dans la plupart des ventes, une partie des recettes est reversée aux fondations des clubs ou à des associations caritatives. Le site anglais Classic Football Shirts fait également figure de référence.

Investir dans les maillots de foot: placement ou passion?

Le marché des maillots de foot possède une dimension affective extrêmement forte qui alimente la demande. Les meilleurs investisseurs dans les actifs de collection sont généralement ceux qui connaissent parfaitement le secteur. Certains maillots possèdent un véritable potentiel de valorisation, mais les prix peuvent fluctuer de manière significative. Ce placement s’adresse par conséquent aux passionnés qui ne considèrent pas le maillot de foot uniquement comme un objet de spéculation. La meilleure stratégie consiste à acheter des pièces que l’on apprécie réellement en gardant à l’esprit qu’elles ne permettront peut-être pas de réaliser une plus-value à la revente.