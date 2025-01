Investir dans les vins du Jura

Sommaire:

Un vignoble confidentiel qui a la cote dans le Jura

Le vignoble du Jura s’étend sur 2080 hectares (soit 0,2% de la surface viticole hexagonale): c’est le plus petit de France. Le vignoble se partage entre des cépages provenant de la Bourgogne (toute proche) et des cépages typiquement jurassiens. Les cépages blancs sont majoritaires, avec le chardonnay (43% des surfaces) et le savagnin (25%). Côté rouge, on retrouve le pinot noir (11%), le poulsard, ou ploussard (11%) et le trousseau (8%).

Malgré sa petite taille, le vignoble jurassien compte 4 AOC (appellation d’origine contrôlée):

Côtes du Jura,

Arbois,

Château-Chalon,

L’Étoile.

Le vignoble jurassien produit 60.000 hectolitres de vin par an en moyenne. C’est une quantité restreinte, par rapport à d’autres vignobles. Cependant, il propose une palette complète:

Vins blancs, 41% de la production,

Crémants, 25%,

Vins rouges, 25%,

Macvin (vin muté à l’eau-de-vie de marc de raisin), 6%,

Vin jaune, 5%,

Vin de paille (vin liquoreux), 1%.

La rareté crée des opportunités d’investissement pour les amateurs de vin

Certaines régions viticoles font face à un problème de surproduction. Le Jura est confronté au phénomène inverse. Outre sa petite surface, plusieurs éléments contribuent à la rareté de ses vins:

- 35% des domaines sont certifiés bio. C’est presque le double de la moyenne nationale. La production de vin bio génère des rendements plus faibles,

- La vigne souffre de la multiplication des accidents climatiques. Les épisodes de gel printaniers ont entraîné des pertes très significatives en 2017, 2019 et 2021. Les pluies abondantes facilitent la diffusion du mildiou. La filière craint des tensions sur les ventes dans les années à venir, en raison d’un faible niveau de stocks. La production a atteint 100.000 hectolitres en 2022, mais seulement 31.000 en 2021. Le millésime 2024 devrait donner des vins d’une belle qualité, mais en faible quantité.

Investir dans le vin est une manière de diversifier les produits constituant votre portefeuille d’investissement. Quand vous disposez déjà de produits bancaires et d’une épargne de précaution, vous pouvez envisager les placements dits «plaisir». Cela consiste à acheter des biens correspondant à vos affinités ou à vos passions, dans des domaines où une plus-value est possible. Ce type d’investissement est souvent risqué. Il convient d’y consacrer une partie de votre épargne dont vous pouvez vous passer. Les secteurs visés peuvent être: les chevaux, les baskets, les montres… Vous devez être en mesure de pouvoir conserver et/ou entreposer vos biens correctement, en vue de leur conservation.

Des prix en forte hausse pour les vins du Jura

La renommée des cépages jurassiens grandit depuis plusieurs années, sous l’impulsion d’une nouvelle génération de vignerons. La demande mondiale est en forte hausse. La part des exportations est passée de 5% en 2009 à 30% aujourd’hui. Les vins jurassiens sont plus recherchés et moins disponibles: cela renchérit les prix. Jean-Charles Tissot, président du Comité Interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ), observe une forte accélération des hausses tarifaires depuis 5 ans. Les prix de certaines bouteilles acquises pour une trentaine d’euros s’envolent lors de ventes aux enchères.

Ainsi, une seule bouteille «Need the sun 2015» du domaine des Miroirs a atteint 1922 euros. Trois bouteilles de la cuvée «Les vignes de mon père 2005» de Jean-François Ganevat ont été adjugées pour 2066 euros. Depuis deux ou trois ans, les spécialistes de la plateforme Catawiki[1] notent une hausse moyenne de 20% à 30% sur les prix pratiqués. La hausse est de l’ordre de plus de 50% pour certains domaines.

Vin du Jura: Dans quelles bouteilles investir?

- Opter plutôt pour les vins de garde. Les bouteilles qui permettent de générer une plus-value à la revente sont celles pouvant se bonifier avec les années. Le vin jaune et le vin de paille se classent dans cette catégorie. Le choix du millésime est essentiel.

- Se tourner vers des bouteilles rares. Elles le sont en raison de leur faible quantité de production ou de leur ancienneté. Mieux vaut viser les appellations prestigieuses. L’AOC Château-Chalon, par exemple, représente 1% de la production jurassienne. Le vignoble de 50 hectares est constitué de savagnin seulement. Ce cépage emblématique donne naissance au vin jaune, surnommé «l’or du Jura».

- Repérer les vignerons prometteurs. Le vin est un placement de long terme. Pour avoir une chance de réaliser un jour une plus-value, il est judicieux de choisir des domaines dotés d’un beau potentiel et dont les tarifs sont encore contenus. Vous pouvez lire les revues et guides spécialisés ou suivre les résultats des concours. Dans la dernière édition de son guide, la Revue du Vin de France distingue 23 domaines jurassiens.

Il est possible d’acheter votre vin directement auprès du producteur. Cela permet de bénéficier de tarifs plus intéressants car il n’y a pas d’intermédiaire. Vous pouvez également vous tourner vers les cavistes, les ventes aux enchères, les plateformes spécialisées comme Live-ex ou les sites de vente entre particuliers. Ce canal comporte toutefois certains risques, en matière de contrefaçon et de conservation de la bouteille par exemple.

Un quart des Français est intéressé par l’investissement dans le vin

C’est ce que révèle une étude de l’institut IFOP pour la société Cavissima. Parmi eux, 40% estiment qu’un bon investissement consiste à acheter des grands vins pour les faire vieillir et les consommer plus tard. Pour 35%, il s’agit uniquement de les revendre. 34% des potentiels investisseurs s’intéressent aux Groupements Fonciers Viticoles (GFV), quand 25% sont séduits par les fonds d’investissement dans le vin. Viennent ensuite les ventes aux enchères (24%) et les caves d’investissement (22%).

[1] Site d’achat et vente en ligne d’objets d’exception, comme des bouteilles de vin, des œuvres d’art..