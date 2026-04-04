Comment connaître la valeur de vos bouteilles de vin?

information fournie par Le Particulier • 04/04/2026 à 08:00

Estimer la valeur de votre cave à vin peut s’avérer utile si vous envisagez de revendre certaines de vos bouteilles. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Quels sont les critères pris en compte dans la cote d’une bouteille de vin?

Estimer la valeur de votre cave à vin

Quelle est la fiscalité applicable en cas de revente?

Quels sont les critères pris en compte dans la cote d’une bouteille de vin?

La cote d’une bouteille varie selon de nombreux facteurs:

L’appellation : les grands crus classés, comme ceux de Bordeaux ou de Bourgogne, affichent une valeur plus élevée.

: les grands crus classés, comme ceux de Bordeaux ou de Bourgogne, affichent une valeur plus élevée. Le domaine ou producteur : la renommée du producteur est un critère déterminant. Un vin peut également prendre de la valeur si le vigneron est décédé ou si le domaine a changé de propriétaire.

: la renommée du producteur est un critère déterminant. Un vin peut également prendre de la valeur si le vigneron est décédé ou si le domaine a changé de propriétaire. Le millésime : les années exceptionnelles, souvent marquées par des conditions climatiques idéales, sont plus recherchées.

: les années exceptionnelles, souvent marquées par des conditions climatiques idéales, sont plus recherchées. L’état de la bouteille : niveau élevé, étiquette lisible, bouchon et capsule intacts ;

: niveau élevé, étiquette lisible, bouchon et capsule intacts ; La conservation : le vin est une boisson fragile dont le goût peut être altéré par de mauvaises conditions de conservation: température trop élevée, taux d’hygrométrie insuffisant, exposition à la lumière… Un vin de qualité mal conservé peut perdre toute sa valeur.

: le vin est une boisson fragile dont le goût peut être altéré par de mauvaises conditions de conservation: température trop élevée, taux d’hygrométrie insuffisant, exposition à la lumière… Un vin de qualité mal conservé peut perdre toute sa valeur. La rareté : nombre de bouteilles produites par le domaine, cuvée spéciale, conditions climatiques ayant impacté la production…

: nombre de bouteilles produites par le domaine, cuvée spéciale, conditions climatiques ayant impacté la production… La demande : les grandes appellations sont plus prisées. La demande peut également varier en fonction de tendances, comme pour les vins naturels ces dernières années.

Estimer la valeur de votre cave à vin

Vous disposez de plusieurs options pour connaître la cote de vos bouteilles:

Les maisons d’enchères sont gages de sérieux et travaillent avec des experts. Les commissaires-priseurs vous accueillent sur rendez-vous. Ils organisent également des journées d’expertise gratuites. Vous obtenez une estimation fiable, rapide, et vous pouvez prendre attache pour une future vente si vous êtes satisfait de leurs services. Pour les grands crus, il est recommandé de vous adresser à un établissement reconnu à l’international comme Drouot, Sotheby’s, Christie’s, ou à une maison d’enchères spécialisée dans les vins et spiritueux.

Vous pouvez consulter des ouvrages de référence comme «La Cote des Grands Vins de France». Toutefois, cette tâche peut s’avérer fastidieuse en fonction du nombre de bouteilles à évaluer. De plus, les estimations peuvent s’avérer obsolètes si l’ouvrage est trop daté.

Les sites spécialisés comme iDealwine ou Wine Searcher proposent gratuitement les cotations de plusieurs millions de bouteilles. Ils s’appuient sur les résultats d’enchères et sont actualisés après chaque nouvelle vente. Pour obtenir une estimation, vous devez remplir un formulaire accompagné de photos détaillées. Les experts peuvent vous demander d’envoyer vos bouteilles pour effectuer une série de vérifications avant de vous donner une estimation définitive.

Quelle est la fiscalité applicable en cas de revente?

Sur le plan juridique, le vin est considéré comme un bien meuble. Si vous effectuez des ventes épisodiques ne constituant pas une source de revenus régulière, vous bénéficiez d’une exonération d’impôt pour toute cession dont la valeur est inférieure à 5000 euros (article 150 UA du Code général des impôts). Vous pouvez réaliser plusieurs cessions en cours d’année. En cas de montant plus important, vous avez le choix entre deux types de taxations :

Un prélèvement forfaitaire de 6% du prix de cession auquel s’ajoute 0,5% de CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), soit 6,5% du montant de la vente ;

Vous pouvez opter pour l’impôt sur les plus-values, soit la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. La taxation s’élève à 19% au titre de l’impôt sur le revenu, et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Un abattement de 5% par année de détention s’applique au-delà de la deuxième année. Vous bénéficiez d’une exonération après 22 ans de détention, à condition de pouvoir justifier la date et la valeur d’acquisition.

Vous devez déclarer les gains auprès du service des impôts dans le mois suivant la transaction. Si l’administration fiscale estime que les revenus issus des ventes sont récurrents et disproportionnés par rapport à vos revenus habituels, elle peut requalifier les transactions en opérations commerciales relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En cas de constat d’une activité commerciale occulte de négoce de vins, le contribuable encourt une majoration de 80% sur les bénéfices réalisés.