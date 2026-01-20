L'assurance vie bat tous les records et prépare un nouveau souffle

information fournie par Tout sur mes finances • 20/01/2026 à 10:33

(Crédits: Adobe Stock)

En novembre, les Français ont versé 15,7 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie, établissant un nouveau plus haut historique pour ce mois. Porté par la vigueur des marchés financiers et la faiblesse du Livret A, le placement s'apprête à profiter d'une manne inédite avec la clôture programmée de millions de plans d'épargne logement.

Le placement préféré des Français ne cesse de confirmer son statut. Les chiffres publiés le 8 janvier 2026 par France Assureurs, qui regroupe la quasi-totalité des assureurs vie tricolores, révèlent une progression de 4% des versements en novembre dernier, soit 700 millions d'euros de plus qu'en novembre 2024. Cette performance exceptionnelle établit un nouveau sommet historique pour un mois de novembre.

La hausse concerne l'ensemble des supports, avec une augmentation de 2% sur les fonds en euros sécurisés et surtout de 8% sur les unités de compte (UC). Les UC, essentiellement investies en actions cotées, bénéficient pleinement de l'embellie boursière. Le CAC 40 a d'ailleurs terminé l'année 2025 sur un gain remarquable de 10,42%, rendant ces supports risqués particulièrement attractifs malgré l'absence de garantie en capital (contrairement aux fonds euros).

Une attractivité renforcée vis-à-vis de son principal rival

Les prestations versées aux assurés, incluant les rachats totaux et partiels, les sorties en rentes viagères et les versements en cas de décès, ont légèrement reculé de 0,1 milliard d'euros pour s'établir à 10,9 milliards d'euros en novembre 2025. Cette stabilité combinée à la forte progression des cotisations se traduit par une collecte nette de 4,8 milliards d'euros, la deuxième plus importante jamais enregistrée pour un mois de novembre, juste derrière celle de novembre 2006 qui avait atteint 4,9 milliards d'euros.

L'assurance vie profite directement des déboires de son principal rival. Le Livret A traverse une période difficile depuis que sa rémunération est passée de 2,4% à 1,7% le 1er août dernier. Selon les données communiquées le 23 décembre 2025 par la Caisse des dépôts, le livret réglementé a connu trois décollectes consécutives en septembre, octobre et novembre. Sur les onze premiers mois de 2025, la collecte nette cumulée a affiché un solde négatif de 3,58 milliards d'euros.

La situation devrait encore s'aggraver pour le Livret A. Son taux d'intérêt va de nouveau baisser le 1er février prochain, tombant à 1,5%, a annoncé le 15 janvier le ministère de l'Économie. Cette érosion continue de sa rémunération pousse naturellement les épargnants vers des placements plus rémunérateurs comme l'assurance vie, dont les perspectives demeurent favorables grâce à la bonne tenue des marchés financiers.

Une manne de 93 milliards d'euros en approche

L'assurance vie s'apprête à recevoir un coup de pouce majeur avec la fermeture automatique de millions de plans d'épargne logement (PEL). La loi de finances rectificative de 2010 a imposé la clôture automatique des PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 au terme de 15 ans d'existence. Près de 3,2 millions de plans sont concernés, représentant plus du tiers des PEL souscrits, selon une étude de la Banque de France en juillet.

Entre mars 2026 et mars 2030, pas moins de 93 milliards d'euros vont ainsi être libérés et devront être réalloués par les épargnants. Les professionnels du secteur anticipent qu'une part importante de cette somme considérable viendra alimenter les contrats d'assurance vie, renforçant encore davantage la position dominante de ce placement qui capte déjà 40% de l'épargne des Français.