Impôts 2026 : 5 questions pour bien remplir sa déclaration de revenus lorsque l'on a une assurance-vie

Que faut-il déclarer aux impôts pour 2026 si vous détenez une assurance-vie ? ( Crédits photo: © Daniel - stock.adobe.com)

Vous possédez un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ? Découvrez ce qu'il vous faut savoir sur le fonctionnement et la fiscalité de ce type de placement avant de valider votre déclaration de revenus.

Le moment de déclarer ses revenus aux impôts est venu. Les épargnants, et plus spécifiquement ceux qui détiennent un ou plusieurs contrats d'assurance-vie, doivent en profiter pour signaler un certain nombre d'opérations réalisées au cours de l'année 2025. Rémunération du fonds euros, performance des Unités de compte (UC), rachats effectués, exonération des gains… les questions se bousculent ? Voici toutes les réponses à vos interrogations en matière d'assurance-vie.

Question n° 1 : faut-il déclarer les gains générés par son assurance-vie aux impôts ?

Vous n'avez pas fait de retrait sur votre contrat d'assurance-vie en 2025 ? En l'absence de rachat, vous n'avez rien à déclarer à l'administration fiscale. Les gains générés par les fonds euros et les unités de compte que vous détenez ne sont donc pas fiscalisés et ne doivent pas être mentionnés dans votre déclaration de revenus annuelle contrairement, par exemple, aux livrets bancaires ordinaires, dont le taux d'intérêt est dit "brut".

Question n° 2 : quelle somme d'argent est imposée lors d'un rachat ?

Vous avez fait un rachat d'assurance-vie au cours de l'année passée ? Que celui-ci soit partiel ou total, l'éventuelle plus-value réalisée sera imposée, ce qui correspond à la différence entre le montant retiré et la somme des versements (au prorata en cas de rachat partiel). En cas de moins-value, en revanche, vous n'aurez rien à verser au Trésor public.

Question n° 3 : quels sont les avantages fiscaux liés à une assurance-vie de plus de 8 ans ?

Votre contrat d'assurance-vie avait plus de 8 ans au moment où vous avez effectué un rachat ? Bonne nouvelle : vous profitez alors d'un abattement de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour un couple sur les gains retirés, ce chaque année. Il reste néanmoins nécessaire de déclarer cette opération à l'administration fiscale en case 2CH, si celle-ci n'est pas déjà pré-remplie, afin qu'elle applique elle-même l'abattement en question.

Question n° 4 : quand s'applique la flat tax sur une assurance-vie ?

Les gains issus de versements effectués depuis le 27 septembre 2017 sur un contrat d'assurance-vie sont soumis à un Prélèvement forfaitaire unique (PFU) dont le montant est de 12,8 % d'impôt sur le revenu ou à l'imposition au barème.

Avant cette date, l'ancien régime fiscal demeure, et les sommes récupérées doivent donc être distinguées lors de sa déclaration de revenus en fonction de la date de versement initial afin d'appliquer le bon régime fiscal.

Bon à savoir : l'Imprimé fiscal unique (IFU) fourni par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie récapitule les sommes à déclarer aux impôts en fonction de la date de versement.

Question n° 5 : quelles sont les cases à remplir ou à vérifier sur votre déclaration de revenus ?

Si vous avez effectué un rachat sur votre contrat d'assurance-vie, il est probable que bon nombre des informations à déclarer soient déjà inscrites sur votre déclaration de revenus. Il reste néanmoins nécessaire de les vérifier et de les corriger, si besoin est. Si votre contrat d'assurance-vie a plus de 8 ans, référez-vous aux cases 2DH et 2CH pour les versements réalisés avant septembre 2017 et aux cases 2VV, 2WW et 2UU pour les versements postérieurs à cette date. Et pour les contrats de moins de 8 ans, consultez les cases 2XX et 2YY pour les versements antérieurs à septembre 2017, et 2ZZ et 2CK après cette date.