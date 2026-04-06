Assurance-vie : en 2025, les fonds en euros ont rapporté 2,65% en moyenne

information fournie par Mingzi • 06/04/2026 à 14:40

Quel est le rendement moyen des fonds en euros en 2025 ?( Crédits photo: Shutterstock)

Les fonds en euros des contrats d'assurance-vie affichent un rendement moyen de 2,65 % en 2025, selon l'ACPR. Une performance qui explique le retour massif des épargnants vers ce placement.

Longtemps boudée au profit des livrets bancaires, l'assurance-vie reprend des couleurs. En 2025, les Français y ont versé un montant record, et pour cause : les fameux « fonds en euros » — la partie sans risque de ces contrats — offrent à nouveau un rendement attractif. Selon les dernières données de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ce rendement moyen s'établit à 2,65 % pour l'année 2025, net de frais de gestion.

Qu'est-ce qu'un fonds en euros, exactement ?

Dans un contrat d'assurance-vie, vous avez généralement le choix entre deux types de supports. Les unités de compte (UC), qui sont investies en actions ou en immobilier — plus rémunératrices sur le long terme, mais sans garantie sur le capital. Et les fonds en euros, où votre capital est garanti à tout moment par l'assureur, qui investit principalement en obligations d'État. C'est cette deuxième option, plus rassurante pour les épargnants prudents, qui affiche donc 2,65 % en 2025.

Pourquoi ce chiffre est-il une bonne nouvelle ?

Pour comprendre l'attrait de ce rendement, il faut le comparer aux autres placements disponibles. Le Livret A, longtemps référence des épargnants français, a été abaissé à 1,70 % en août 2025, puis à 1,50 % en février 2026. Les comptes à terme, très populaires en 2022-2023 lors de la montée des taux, ont eux aussi vu leur rendement baisser significativement. L'assurance-vie en euros se retrouve donc, pour la première fois depuis plusieurs années, au-dessus de ses concurrents directs.

Mieux encore : avec une inflation en net recul en 2025, le rendement réel — c'est-à-dire après déduction de la hausse des prix — atteindrait +1,75 %. Autrement dit, l'épargnant gagne véritablement du pouvoir d'achat en plaçant son argent dans un fonds en euros, ce qui n'était plus le cas entre 2021 et 2023.

Un engouement record des épargnants

Le résultat ne s'est pas fait attendre. La collecte nette de l'assurance-vie — c'est-à-dire la différence entre les sommes versées et les sommes retirées — a atteint 44 milliards d'euros en 2025, soit le meilleur score depuis 2011. C'est presque le double de l'année précédente. Dans le même temps, les dépôts bancaires, eux, ont enregistré des retraits nets : les épargnants ont clairement arbitré en faveur de l'assurance-vie.

Un placement qui reste avantageux fiscalement

Au-delà du rendement, l'assurance-vie conserve un atout majeur : sa fiscalité. Après huit ans de détention, les gains sont soumis à un taux réduit d'imposition, ce qui renforce encore l'intérêt du placement sur la durée.

Pour un épargnant cherchant à faire fructifier son épargne sans risquer son capital, le message de 2025 est donc clair : l'assurance-vie en euros est redevenue une option de premier choix, dans un contexte où les alternatives bancaires rapportent de moins en moins.

Sources : ACPR / Banque de France – Analyses et Synthèses n°179, 2026