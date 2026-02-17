Comment investir 100 000 euros en 2026 ?

investisseur homme heureux argent (Crédits: Adobe Stock)

Investir 100 000 euros en 2026 nécessite réflexion. La construction de votre patrimoine devrait tenir compte du contexte économique marqué par une forte volatilité et des marchés financiers encore dynamiques, sur leurs plus haut. Trois questions majeures restent en suspens : l'inflation américaine va-t-elle s'emballer ou retomber ? Les tensions commerciales vont-elles durablement s'apaiser ? La tech US, et notamment les valeurs de l'IA, vont-elles connaître un retournement brutal alors que la nervosité sur le secteur semble s'accroître ?

L'avenir est incertain et pour investir 100 000 euros en 2026, il conviendra d'adopter une approche structurée pour tirer parti de ce capital tout en maîtrisant les risques. Avant toute décision, définissez vos objectifs personnels, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Ces 3 piliers détermineront la part de votre patrimoine que vous pourrez consacrer à chacun des 3 investissements développés ci-dessous.

Épargner des liquidités sur un fonds euros

Fonds euros de l'assurance vie, qu'est-ce que c'est ?

Un fonds en euros est la poche sécurisée du contrat d'assurance-vie. Il garantit le capital investi : les sommes que vous y placez ne peuvent pas perdre de valeur, hors frais contractuels. Le rendement de ces fonds, issu de la gestion obligataire des assureurs, est historiquement plus faible que celui des marchés actions, mais il reste intéressant pour sécuriser votre capital, quel que soit votre objectif :

conserver des liquidités en attendant qu'une opportunité se présente sur les marchés financiers (par exemple une entrée sur la Tech US quand le PER des acteurs sera plus attractif)

sécuriser vos gains en cas de rapprochement de votre horizon d'investissement (par exemple le financement de la retraite)

garder une part de son patrimoine à l'abri de toute fluctuation en cas d'aversion au risque (par exemple conserver 30 % de son patrimoine en actif non risqué).

Combien placer sur le fonds euros de l'assurance vie ?

Selon vos objectifs personnels, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque, vous serez amené à faire varier parfois fortement la part de votre patrimoine détenue en fonds euros. Ainsi, imaginons que vous souhaitiez conserver des liquidités en attendant une opportunité en Bourse, à hauteur de 10 % de votre patrimoine financier et que vous souhaitez en plus conserver un quart de votre patrimoine à l'abri de tout risque car votre profil de risque est intermédiaire. En revanche, votre horizon d'investissement étant supérieur à 20 ans vous n'avez pas de gains à sécuriser. Alors vous détiendrez sur votre fonds euros 35 000 euros.

Pourquoi placer ses liquidités sur le fonds euros de l'assurance vie ?

Le fonds en euros constitue une base de sécurité dans votre allocation de 100 000 euros. Il permet de protéger une partie du capital contre les aléas des marchés financiers tout en générant un rendement stable.

De plus, si les taux servis par les fonds en euros sont variables selon les contrats et les assureurs, le rendement cible des meilleurs fonds euros devraient se situer pour 2025–2026 autour de 3 % à 4,6 % selon les offres et éventuelles bonifications liées à des conditions de souscription, soit un rendement bien au-dessus de l'inflation.

Le fonds euros de l'assurance vie est donc une solution particulièrement pertinente pour une partie de votre épargne que vous ne souhaitez pas exposer au risque de pertes.

Investir sur le long terme avec les UC de son assurance vie

Les unités de compte de l'assurance vie, qu'est-ce que c'est ?

Les unités de compte (UC) sont des supports d'investissement disponibles dans les contrats d'assurance-vie, pour lesquels le capital n'est pas garanti.

Mais les unités de compte offrent une exposition à de nombreuses classes d'actifs : actions, obligations, ETF, immobilier (via SCPI, OPCI ou encore SCI), voire private equity. Cette diversification permet de viser des performances supérieures, tout en adaptant le niveau de risque.

Un contrat d'assurance-vie multi-support permet de répartir votre capital entre fonds en euros (sécurisés) et UC (plus dynamiques), avec la possibilité de modifier cette allocation au fil du temps selon les circonstances de marché mais aussi et surtout selon votre horizon d'investissement et l'évolution de vos objectifs.

Combien investir sur les unités de compte de son assurance vie ?

Selon vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon d'investissement, la répartition UC/Fonds euros pourra être très différente. Ainsi, un actif de 55 ans très averse au risque dont l'assurance vie est destinée à préparer la retraite pourra placer 25 % en UC et 75 % en fonds euros.

À l'inverse, un actif de 30 ans peu averse au risque dont l'assurance vie est destinée à la préparation de la retraite pourra investir à 90 % en supports en unités de compte, en plaçant seulement 10 % de son épargne en fonds euros pour conserver une poche de liquidité afin de saisir les opportunités qui se présentent.

Pourquoi investir sur les unités de compte de son assurance vie ?

L'assurance-vie multi-support combine avantages fiscaux, flexibilité et diversification patrimoniale. À long terme, les performances des UC (notamment actions ou ETF) ont souvent surperformé les rendements garantis, tout en permettant à l'investisseur de rééquilibrer son portefeuille sans événement fiscal immédiat.

Dynamiser son portefeuille avec du private Equity

Le private equity, qu'est-ce que c'est ?

Le private equity (capital-investissement) désigne l'investissement dans des entreprises non cotées en Bourse. Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels et aux très hauts patrimoines, il devient progressivement accessible à un public plus large, notamment via certains contrats d'assurance-vie ou des fonds spécialisés. Ces placements investissent dans des PME ou ETI en croissance, avec un horizon d'investissement typiquement long (souvent 10 ans minimum).

Combien investir en private equity ?

L'accès au private equity s'est démocratisé avec des tickets d'entrée plus bas (parfois dès 2 000 à 5 000 euros via une assurance-vie multi-support ou des fonds dédiés). Il est prudent de n'allouer à l'investissement en private equity qu'une fraction modérée de son capital en raison de :

la faible liquidité du non coté ;

la durée de blocage des fonds ;

le risque important inhérent à ce type de placement.

Selon vos objectifs d'investissement, vous pourrez y allouer 5 % à 15 % environ de votre patrimoine financier, soit 5 000 à 15 000 euros pour un capital de 100 000 euros.

Pourquoi investir en private equity ?

Le private equity vise à capter la croissance d'entreprises non cotées, souvent plus dynamique que celle des grandes sociétés cotées. Cette classe d'actifs peut générer des rendements élevés sur le long terme, mais elle implique aussi un niveau de risque plus élevé et une illiquidité significative.

Elle convient particulièrement aux investisseurs qui souhaitent dynamiser leur portefeuille en visant un horizon lointain et qui peuvent accepter une durée de blocage conséquente et souvent supérieure à la durée de vie minimal théorique de ces fonds due au phénomène de prorogation.