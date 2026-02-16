information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/02/2026 à 08:30

Retraite anticipée : quelles options financières pour planifier votre départ ? / iStock.com - Oscar Gutierrez Zozulia

Partir en retraite anticipée : quels sont les avantages ?

Partir en retraite avant la date prévue offre divers avantages. Pour commencer, cela permet d’en profiter plus longtemps. Si au lieu de prendre votre retraite à 64 ans, par exemple, vous la prenez à 60 ans, vous gagnez quatre années de retraite amplement méritée. La santé mentale des salariés français est un sujet relativement préoccupant puisqu’ils sont nombreux à se plaindre du stress, d’une surcharge de travail ou encore d’un manque d’épanouissement. Sans oublier les travailleurs indépendants, également soumis à un stress intense. Partir en retraite avant l’heure, c’est subir moins longtemps le stress lié au travail. Enfin, une retraite anticipée signifie davantage de temps pour vos proches et pour vos divers projets personnels.

Retraite anticipée : quelles options financières ?

Tout au long de votre carrière professionnelle, il est recommandé de faire attention à vos finances en les gérant rigoureusement. Pour ce faire, commencez à épargner dès que possible. Si on recommande les livrets (A, LDDS, d’épargne populaire…) pour l’épargne dite de précaution (dépenses élevées et/ou imprévues), d’autres pistes sont à envisager pour épargner sur le long terme. Vous pouvez ainsi placer votre argent afin de le faire fructifier et de pouvoir profiter d’une belle somme lorsque l’heure de votre retraite aura sonné. Plusieurs choix intéressants s’offrent à vous. Vous pouvez miser sur des solutions plébiscitées comme l’assurance-vie, par exemple, vous tourner vers l’immobilier avec les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ou encore vers les actions (un choix à envisager tout de même avec prudence car il vaut mieux s’y connaître). Note : les experts conseillent de diversifier les placements afin de réduire les risques.

Attention aux placements risqués

Il peut être tentant d’investir son argent dans des placements à la mode et/ou atypiques. Toutefois, une grande prudence est de mise car non seulement les risques sont élevés mais les arnaques sont en plus nombreuses. Si vous souhaitez investir votre argent, optez plutôt pour un placement réputé et le plus sécurisé possible.

Conseils supplémentaires

Mieux vaut éviter de contracter trop de crédits car les rembourser signifie généralement pouvoir mettre moins d’argent de côté. On conseille de limiter les dépenses aux achats essentiels. Cela ne signifie pas se priver mais simplement acheter en fonction de ses besoins réels. Les achats d’occasion permettent aussi de faire des économies tout comme réparer au lieu de racheter. Si possible, déplacez-vous à pied ou encore à vélo pour limiter vos dépenses de carburant. Vous ferez d’une pierre deux coups : des économies financières et un geste pour la planète. Il vous est également possible de générer des revenus supplémentaires en lançant une activité en parallèle de votre emploi principal. Enfin, faites un bilan annuel de votre situation financière. Cela vous permettra d’adapter vos dépenses ainsi que votre épargne. Vous pouvez aussi faire appel à un expert pour vous aider à gérer vos finances.