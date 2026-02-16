Faut-il investir dans les placements sans risque en 2026 ?

information fournie par Café de la Bourse • 16/02/2026 à 14:33

Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Comme chaque début d'année, les épargnants se retrouvent confrontés à un dilemme récurrent : faut-il privilégier la protection du capital ou accepter davantage de volatilité afin de viser des rendements plus élevés ? Dans un environnement économique encore incertain, marqué par des taux d'intérêt qui restent modérés et une volatilité assez importante, la question de la pertinence des placements sans risque en 2026 s'impose naturellement au cœur des réflexions.

L'intégration de placements sans risque dans une stratégie d'investissement ne peut toutefois être envisagée de manière uniforme. Elle dépend étroitement de la situation personnelle de l'investisseur, de ses objectifs financiers, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque. Faut-il alors délaisser les placements sans risque en 2026 au profit d'actifs plus dynamiques ou au contraire en faire un socle protecteur face aux nombreuses incertitudes ?

Avantages et inconvénients des placements sans risque

Les placements sans risque continuent de séduire une large part des épargnants français, car leur principal attrait réside dans la garantie du capital. L'investisseur sait qu'il récupérera les sommes placées, indépendamment des fluctuations des marchés financiers. Cette sécurité offre une tranquillité d'esprit particulièrement appréciable, notamment pour les profils prudents, les ménages souhaitant préserver une épargne disponible ou les investisseurs proches de la retraite. À cette protection s'ajoutent une certaine stabilité des rendements et une visibilité appréciable, éléments essentiels pour ceux qui recherchent avant tout la prévisibilité.

La liquidité constitue également un avantage majeur. La plupart des placements sans risque permettent un accès rapide aux fonds. Cette caractéristique en fait des supports privilégiés pour constituer une épargne de précaution, destinée à faire face aux imprévus de la vie quotidienne ou à financer des projets à court terme.

Par ailleurs, ces placements sont généralement simples à comprendre, ne nécessitent pas de suivi constant et n'impliquent pas de décisions complexes, ce qui renforce leur attractivité auprès des épargnants peu enclins à s'exposer aux marchés. Certains produits bénéficient en outre d'un cadre fiscal favorable, ce qui améliore leur rendement net.

Cependant, le rendement réel des placements sans risque, une fois l'inflation prise en compte, demeure souvent faible. Même si l'inflation a nettement ralenti par rapport aux pics observés ces dernières années, elle continue d'éroder progressivement le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, la croissance apparente de l'épargne peut masquer une stagnation, voire une diminution de sa valeur réelle.

Le coût d'opportunité constitue un autre inconvénient majeur. Sur une longue période, les marchés actions ont historiquement offert les meilleures performances, malgré des phases de volatilité parfois marquées. En se concentrant excessivement sur des supports sans risque, l'investisseur s'expose donc au risque de sous-performance et compromet potentiellement ses objectifs de long terme.



Enfin, les plafonds réglementaires qui s'appliquent à certains produits financiers réglementés limitent les montants pouvant bénéficier de ces conditions avantageuses, ce qui réduit leur portée pour les patrimoines plus importants.

Le contexte économique de 2026 soutient-il les investissements sans risque ?

Le contexte économique de 2026 plaide pour la prudence. Les tensions géopolitiques persistantes, les perspectives de croissance modérées, la volatilité toujours présente sur les marchés financiers et certaines places financières à leurs plus hauts incitent naturellement les investisseurs à rechercher des solutions d'investissement plus sécurisées. Dans ces phases d'incertitude, les placements sans risque jouent pleinement leur rôle de stabilisateur au sein d'un portefeuille.

Toutefois, la faiblesse relative des rendements vient tempérer cet attrait. Les taux des principaux placements sans risque restent modestes et peinent à compenser la baisse du pouvoir d'achat. La sécurité du capital ne se traduit donc pas nécessairement par une création de richesse surtout à long terme. Dans le même temps, le marché obligataire offre des rendements plus attractifs qu'au cours de la décennie précédente, même si ceux-ci ont commencé à se normaliser. Cette situation crée un compromis intéressant pour les investisseurs en quête d'un meilleur équilibre entre risque et rendement.

En réalité, l'arbitrage entre sécurité et performance dépend avant tout du profil de l'investisseur. Pour ceux qui ont besoin de liquidités à court terme, qui approchent de la retraite ou qui présentent une forte aversion au risque, les placements sans risque conservent toute leur pertinence. À l'inverse, pour un investisseur jeune disposant d'un horizon de placement long, concentrer l'essentiel de son patrimoine sur ces supports constituerait probablement une stratégie peu optimale.

Sur quels placements sans risque investir en 2026 ?

En 2026, plusieurs placements sans risque peuvent être envisagés en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Les livrets réglementés restent incontournables pour l'épargne de précaution, grâce à la disponibilité des fonds et à l'absence d'impôt. Les livrets boostés proposés par certaines banques peuvent ponctuellement améliorer le rendement de l'épargne liquide, bien que ces offres soient limitées dans le temps et fiscalisées.

Les fonds en euros de l'assurance vie demeurent une solution pertinente notamment pour des montants plus importants, offrant malgré une liquidité moindre une combinaison de sécurité, d'avantages fiscaux et de souplesse patrimoniale. Les comptes à terme permettent quant à eux de sécuriser un taux sur une durée définie, au prix d'une liquidité réduite. Enfin, les obligations d'État de courte maturité offrent une sécurité élevée avec un rendement généralement supérieur à celui des livrets.