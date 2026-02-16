 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Faut-il investir dans les placements sans risque en 2026 ?

information fournie par Café de la Bourse 16/02/2026 à 14:33

Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Comme chaque début d'année, les épargnants se retrouvent confrontés à un dilemme récurrent : faut-il privilégier la protection du capital ou accepter davantage de volatilité afin de viser des rendements plus élevés ? Dans un environnement économique encore incertain, marqué par des taux d'intérêt qui restent modérés et une volatilité assez importante, la question de la pertinence des placements sans risque en 2026 s'impose naturellement au cœur des réflexions.

L'intégration de placements sans risque dans une stratégie d'investissement ne peut toutefois être envisagée de manière uniforme. Elle dépend étroitement de la situation personnelle de l'investisseur, de ses objectifs financiers, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque. Faut-il alors délaisser les placements sans risque en 2026 au profit d'actifs plus dynamiques ou au contraire en faire un socle protecteur face aux nombreuses incertitudes ?

Avantages et inconvénients des placements sans risque

Les placements sans risque continuent de séduire une large part des épargnants français, car leur principal attrait réside dans la garantie du capital. L'investisseur sait qu'il récupérera les sommes placées, indépendamment des fluctuations des marchés financiers. Cette sécurité offre une tranquillité d'esprit particulièrement appréciable, notamment pour les profils prudents, les ménages souhaitant préserver une épargne disponible ou les investisseurs proches de la retraite. À cette protection s'ajoutent une certaine stabilité des rendements et une visibilité appréciable, éléments essentiels pour ceux qui recherchent avant tout la prévisibilité.

La liquidité constitue également un avantage majeur. La plupart des placements sans risque permettent un accès rapide aux fonds. Cette caractéristique en fait des supports privilégiés pour constituer une épargne de précaution, destinée à faire face aux imprévus de la vie quotidienne ou à financer des projets à court terme.

Par ailleurs, ces placements sont généralement simples à comprendre, ne nécessitent pas de suivi constant et n'impliquent pas de décisions complexes, ce qui renforce leur attractivité auprès des épargnants peu enclins à s'exposer aux marchés. Certains produits bénéficient en outre d'un cadre fiscal favorable, ce qui améliore leur rendement net.

Cependant, le rendement réel des placements sans risque, une fois l'inflation prise en compte, demeure souvent faible. Même si l'inflation a nettement ralenti par rapport aux pics observés ces dernières années, elle continue d'éroder progressivement le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, la croissance apparente de l'épargne peut masquer une stagnation, voire une diminution de sa valeur réelle.

Le coût d'opportunité constitue un autre inconvénient majeur. Sur une longue période, les marchés actions ont historiquement offert les meilleures performances, malgré des phases de volatilité parfois marquées. En se concentrant excessivement sur des supports sans risque, l'investisseur s'expose donc au risque de sous-performance et compromet potentiellement ses objectifs de long terme.

Enfin, les plafonds réglementaires qui s'appliquent à certains produits financiers réglementés limitent les montants pouvant bénéficier de ces conditions avantageuses, ce qui réduit leur portée pour les patrimoines plus importants.

Le contexte économique de 2026 soutient-il les investissements sans risque ?

Le contexte économique de 2026 plaide pour la prudence. Les tensions géopolitiques persistantes, les perspectives de croissance modérées, la volatilité toujours présente sur les marchés financiers et certaines places financières à leurs plus hauts incitent naturellement les investisseurs à rechercher des solutions d'investissement plus sécurisées. Dans ces phases d'incertitude, les placements sans risque jouent pleinement leur rôle de stabilisateur au sein d'un portefeuille.

Toutefois, la faiblesse relative des rendements vient tempérer cet attrait. Les taux des principaux placements sans risque restent modestes et peinent à compenser la baisse du pouvoir d'achat. La sécurité du capital ne se traduit donc pas nécessairement par une création de richesse surtout à long terme. Dans le même temps, le marché obligataire offre des rendements plus attractifs qu'au cours de la décennie précédente, même si ceux-ci ont commencé à se normaliser. Cette situation crée un compromis intéressant pour les investisseurs en quête d'un meilleur équilibre entre risque et rendement.

En réalité, l'arbitrage entre sécurité et performance dépend avant tout du profil de l'investisseur. Pour ceux qui ont besoin de liquidités à court terme, qui approchent de la retraite ou qui présentent une forte aversion au risque, les placements sans risque conservent toute leur pertinence. À l'inverse, pour un investisseur jeune disposant d'un horizon de placement long, concentrer l'essentiel de son patrimoine sur ces supports constituerait probablement une stratégie peu optimale.

Sur quels placements sans risque investir en 2026 ?

En 2026, plusieurs placements sans risque peuvent être envisagés en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Les livrets réglementés restent incontournables pour l'épargne de précaution, grâce à la disponibilité des fonds et à l'absence d'impôt. Les livrets boostés proposés par certaines banques peuvent ponctuellement améliorer le rendement de l'épargne liquide, bien que ces offres soient limitées dans le temps et fiscalisées.

Les fonds en euros de l'assurance vie demeurent une solution pertinente notamment pour des montants plus importants, offrant malgré une liquidité moindre une combinaison de sécurité, d'avantages fiscaux et de souplesse patrimoniale. Les comptes à terme permettent quant à eux de sécuriser un taux sur une durée définie, au prix d'une liquidité réduite. Enfin, les obligations d'État de courte maturité offrent une sécurité élevée avec un rendement généralement supérieur à celui des livrets.

Café de la Bourse : conseils boursiers, idées d'investissement, décryptage des produits financiers et analyses de valeurs : retrouvez nos informations claires, pédagogiques sur le site © Café de la Bourse Le présent article est rédigé par Café de la Bourse. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Retraite anticipée : quelles options financières pour planifier votre départ ? / iStock.com - Oscar Gutierrez Zozulia
    Retraite anticipée : quelles options financières pour planifier votre départ ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 16.02.2026 08:30 

    Et si vous optiez pour une retraite anticipée ? Voici les options financières qui existent pour planifier votre départ en retraite. Partir en retraite anticipée : quels sont les avantages ? Partir en retraite avant la date prévue offre divers avantages. Pour commencer, ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Livret A, LDDS, assurance-vie : comprendre les bases sans jargon
    information fournie par Biba Magazine 15.02.2026 11:28 

    Ces placements familiers n’ont pas le même rôle. Comprendre à quoi servent le Livret A, le LDDS et l’assurance-vie évite bien des erreurs. Nombre d’épargnants peinent à faire la différence entre Livret A, LDDS et assurance-vie. L’enjeu n’est pas tant l’accès à ... Lire la suite

  • Gérer ses finances : les stratégies les plus en vogue pour économiser / iStock.com - SARINYAPINNGAM
    Gérer ses finances : les stratégies les plus en vogue pour économiser
    information fournie par Boursorama avec LabSense 15.02.2026 08:30 

    Gérer un budget serré est un vrai casse-tête pour un certain nombre de foyers modestes, surtout avec l'inflation et la hausse des charges. Des stratégies existent pour garder le contrôle sur ses dépenses, de la plus classique à la plus innovante. À chacun ses outils ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Faut-il revoir ses comptes bancaires en début d’année ? Les bons réflexes
    information fournie par aufeminin 14.02.2026 09:38 

    Février est un moment clé pour reprendre la main sur son budget. Revoir ses comptes bancaires aide à identifier les ajustements utiles avant que l’année ne s’installe. Le début d’année offre une fenêtre idéale pour reprendre la main sur ses finances. Revoir ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank