Comment épargner et investir pour ses enfants ?

information fournie par Café de la Bourse • 24/06/2026 à 16:51

un homme et sa fille (Crédits: Unsplash - CDC)

Investir pour ses enfants est une décision qui permet de combiner croissance patrimoniale et apprentissage de valeurs financières. Découvrez les meilleures stratégies pour épargner et investir intelligemment pour l'avenir de vos enfants.

Pourquoi investir en Bourse le plus tôt possible pour ses enfants ?

Investir en Bourse dès le plus jeune âge de votre enfant présente des avantages considérables, notamment la puissance de l'intérêt composé, ce mécanisme financier magique qui fait croître exponentiellement votre capital au fil du temps. Plus vous commencez tôt, plus vos rendements s'accumulent et font grandir le patrimoine investi pour votre enfant, lui offrant ainsi davantage de rendements dans le temps.

Le temps est donc votre meilleur allié en matière d'investissement en Bourse. Avec une échéance de 15 à 18 ans avant la majorité de votre enfant, vous bénéficiez d'une assez longue période pour absorber les fluctuations du marché. De nombreuses études montrent que la Bourse demeure le meilleur investissement sur le très long terme. Au moment de sa majorité, votre enfant disposera ainsi d'un capital significatif, fruit de plus d'une décennie de croissance et de capitalisation.

Au-delà de l'aspect patrimonial, investir en Bourse avec vos enfants leur permet d'apprendre concrètement les bases de l'épargne et de l'investissement. Ils comprennent comment l'argent se multiplie, comment fonctionne la Bourse et développent une culture financière essentielle à leur autonomie future.

Certains produits financiers offrent également des avantages fiscaux après plusieurs années de détention. L'assurance-vie, par exemple, bénéficie d'une fiscalité avantageuse après 8 ans, réduisant significativement les prélèvements sociaux et l'impôt sur les gains réalisés.

Opter pour la diversification pour maximiser les rendements dans le temps

Rester limité à l'épargne classique comme des livrets d'épargne signifie accepter des rendements faibles, souvent inférieurs à l'inflation. Pour maximiser le potentiel de croissance du capital de votre enfant, il est important d'aller au-delà des solutions d'épargne traditionnelles.

Les actions en Bourse et les ETF (Exchange Traded Funds) constituent une excellente base de diversification. Les ETF offrent une exposition aux marchés diversifiés sans nécessiter la sélection de titres individuels. En investissant dans des ETF mondiaux, par exemple, votre enfant bénéficie d'une répartition de son argent investi automatiquement sur plusieurs secteurs et zones géographiques, réduisant ainsi le risque idiosyncratique.

Au-delà des actions et ETF, d'autres placements alternatifs peuvent enrichir le portefeuille d'investissement de vos enfants.

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent d'accéder à l'immobilier sans investissement massif ni gestion directe. Pour les mineurs, l'accès aux SCPI se fait généralement via l'assurance-vie, qui offre une solution clé en main et fiscalement avantageuse après 8 ans de détention. L'or ou d'autres métaux précieux constituent également une option de diversification intéressante, offrant une protection historique contre l'inflation et les crises économiques. Il est notamment possible d'investir dans l'or et dans d'autres métaux précieux via des OPCMV éligibles aux unités de compte d'un assurance-vie pour mineur.

Des placements plus risqués comme les cryptomonnaies peuvent aussi être considérés pour apporter un peu de dynamisme au portefeuille d'investissements de votre enfant. Certaines plateformes proposent des sous-comptes dédiés comme par exemple Binance Junior de Binance pour les 6-17 ans ou Plan Bitcoin Famille de Paymium pour les moins de 18 ans.

L'assurance-vie pour enfant : une stratégie patrimoniale sur le long terme

Revenons sur l'assurance-vie qui représente une enveloppe d'investissement idéale pour constituer un capital destiné à vos enfants avec un horizon de placement long.

D'abord, vous pouvez accéder à un univers d'investissement large : fonds en euros garantis pour la partie sécurisée de votre patrimoine et pour la création d'un fond urgence pour votre enfant ainsi que les unités de compte pour plus de croissance avec un accès aux différents marchés financiers.

D'autre part, l'épargnant profite d'un abattement annuel sur les plus-values de 4 600 € pour un célibataire au-delà de 8 ans de détention du contrat assurance-vie. Au-delà de cet abattement, pour les contrats de plus de 8 ans et de moins de 150 000 euros d'encours, l'imposition en cas de retrait est aussi plus attractif avec un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5 % + les cotisations sociales de 17,2 %, soit un total d'imposition de 24,7 %.

Le compte-titres ordinaire pour mineur : une gestion active et flexible des investissements enfant

Le compte-titres ordinaire (CTO) peut-être également ouvert par les parents pour un mineur et offre une alternative pour une gestion plus active et plus flexible des investissements destinés à votre enfant. Contrairement à l'assurance-vie, le CTO permet un accès plus large à l'univers d'investissement, incluant des actions, des obligations, des produits dérivés et pratiquement tous les titres cotés mondialement.

Cette approche convient particulièrement aux parents souhaitant une gestion plus active du portefeuille de leur enfant avec la possibilité de réallouer fréquemment les fonds selon la conjoncture, les conditions de marché et leur stratégie d'investissement. Mais le compte-titres ordinaire ne propose aucun avantage fiscal.

Pour finir, il faut aussi noter que le PEA n'est pas accessible pour un mineur et même l'ouverture d'un PEA jeune n'est uniquement disponible qu'à partir des 18 ans de l'enfant.