Investir dans des start-ups et PME : une bonne idée ?

information fournie par Café de la Bourse • 25/06/2026 à 09:46

Femme en entreprise (Crédits: Adobe Stock)

L'investissement dans les start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME) peut représenter des opportunités vraiment intéressantes pour les investisseurs en quête de diversification.

Bien au-delà des marchés financiers traditionnels, cette forme d'investissement offre aussi des perspectives uniques, mais elle requiert également une compréhension approfondie de ses avantages et risques avant de vous lancer.

Pourquoi investir dans des start-ups et PME peut être une bonne idée ?

Les start-ups et PME peuvent offrir un potentiel de croissance important. Contrairement aux entreprises matures, les jeunes structures visent des multiples de valorisation très élevés, ce qui maximise les perspectives d'appréciation de votre capital. De plus, l'allocation d'une partie de votre portefeuille en non-coté réduit la corrélation avec les marchés boursiers traditionnels, diminuant le risque systémique de votre portefeuille global et apportant potentiellement une meilleure diversification.

Investir dans ce type d'entreprises peut aussi apporter des avantages fiscaux et peut se faire avec un ticket d'entrée relativement faible en fonction de l'option choisie. L'investissement dans des titres non cotés bénéficie de régimes spécifiques : réductions d'impôt sur le revenu, exonération potentielle de plus-values pour les titres conservés à long terme ou encore défiscalisation via des mécanismes comme le PEA-PME.

En finançant directement ce type d'entreprises, vous pouvez potentiellement contribuer au développement économique territorial, à la création d'emplois et au dynamisme des écosystèmes locaux, loin de la spéculation financière. Il est ainsi possible de soutenir l'économie réelle et d'apporter une signification particulière à votre portefeuille d'investissement.

L'encouragement de l'innovation s'inscrit dans cette logique d'investissements engagés. Les PME et les start-ups sont souvent les moteurs de l'innovation technologique ou commerciale, permettant de participer à l'émergence de solutions transformatrices dans diverses industries.

Quels sont les risques d'investir dans des start-ups et des PME ?

Cependant, cette classe d'actifs comporte des risques plus importants qu'investir dans de grandes entreprises. La faible liquidité représente certainement la première limite. Contrairement aux actions cotées, il peut être difficile d'échanger des parts ou des actions de PME et de start-ups. Il est donc préférable que vous ayez un horizon d'investissement long.

Le risque de perte en capital est également généralement plus important qu'avec une société plus établie, car nombreuses sont les jeunes entreprises qui ne survivent pas au-delà de leurs premières années.

Le manque d'informations financières et l'opacité constituent enfin un obstacle déterminant pour évaluer la vraie valeur d'un investissement dans les PME et les start-ups ou encore l'analyse du risque. Ces entreprises ne sont pas soumises aux obligations de transparence des sociétés cotées. L'accès aux données comptables, aux projections de croissance et aux stratégies reste, en effet, limité.

Comment investir dans des start-ups et des PME ?

Le Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) offre une structure flexible pour l'investissement en non-coté. Autres solutions, les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) qui cible spécifiquement les PME régionales, tandis que le Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) qui se concentre sur les entreprises innovantes. Chacun de ces instruments propose des avantages fiscaux distincts.

Le PEA-PME représente une alternative intéressante pour acheter des actions de sociétés capital investissement cotées en Bourse et profiter d'un cadre fiscal favorable avec une exonération d'impôts sur les gains après 5 ans. Enfin, le crowdfunding equity permet quant à lui de financer des PME et des start-ups avec des montants modestes via des plateformes en ligne tout en devenant actionnaires.

7 choses à absolument considérer pour bien investir dans des start-ups et PME