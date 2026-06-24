Pourquoi les femmes attendent plus longtemps avant d’investir et comment dépasser ce blocage

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 24/06/2026 à 10:11

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Les femmes investissent plus tard que les hommes. Derrière ce décalage, des freins multiples mais aussi des leviers encore peu exploités.

Pendant longtemps, investir a été perçu comme un territoire technique, presque réservé à ceux qui s’en sentaient familiers. Aujourd’hui encore, les femmes y accèdent plus tardivement que les hommes , alors même qu’elles épargnent et cherchent à sécuriser leur avenir financier. Ce décalage ne relève pas d’un désintérêt, mais d’un ensemble de freins économiques, sociaux et psychologiques qui retardent le passage à l’action. Comprendre ces mécanismes permet aussi d’identifier les leviers concrets pour les dépasser.

Des inégalités de revenus qui retardent le passage à l’action

Le premier obstacle est structurel. Les inégalités de revenus continuent de peser fortement sur la capacité à investir. En moyenne, les femmes disposent de revenus inférieurs à ceux des hommes, ce qui réduit mécaniquement leur marge de manœuvre une fois les dépenses contraintes absorbées. À cela s’ajoutent des trajectoires professionnelles plus fragmentées, liées au temps partiel, aux interruptions de carrière ou à une charge domestique encore inégalement répartie. Dans ce contexte, l’épargne sert d’abord de filet de sécurité, avant d’être envisagée comme un levier de croissance du patrimoine.

Au-delà de ces contraintes matérielles, les blocages sont aussi psychologiques. De nombreuses études montrent que les femmes se déclarent moins confiantes dans leur culture financière, même lorsque leur niveau de connaissance réel est proche de celui des hommes. Cette perception nourrit une forme d’autocensure : attendre d’être « suffisamment prête » avant d’investir, repousser les décisions, privilégier des produits jugés simples et sans risque. Le rapport au risque joue également un rôle important, avec une préférence plus marquée pour la sécurité et la stabilité que pour la recherche de performance.

Une prudence qui ne dit rien des compétences financières

Cette prudence ne signifie pas une moindre compétence. Lorsqu’elles investissent, les femmes adoptent souvent des stratégies plus disciplinées, plus diversifiées et davantage orientées vers le long terme. Mais en amont, la préférence pour des placements très sécurisés, comme les livrets ou les supports garantis, reste dominante. Ce réflexe s’explique aussi par une responsabilité financière souvent tournée vers la protection du foyer et la gestion des imprévus. Le résultat est un passage à l’investissement plus tardif , alors même que le temps est un facteur clé dans la construction d’un capital.

C’est précisément pour lever ces freins que des solutions accessibles et pédagogiques prennent de l’importance. Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) en est un exemple concret. Il permet d’investir dans des actions européennes ou des ETF tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux sur le long terme, avec une exonération d’impôt sur les gains après cinq ans de détention (hors prélèvements sociaux). Accessible à partir de petits montants, il offre une porte d’entrée progressive vers l’investissement, sans nécessiter une expertise avancée, tout en laissant le choix entre gestion libre ou accompagnée.

Des solutions pour rendre l’investissement plus accessible

Dans cette logique, BoursoBank propose un PEA pensé pour faciliter ce premier pas. L’ouverture se fait à partir d’un compte bancaire gratuit et permet d’investir dès 10 euros. L’offre inclut des frais de courtage à partir de 0,50 euro, sans droits de garde ni frais d’inactivité en formule découverte, ainsi qu’un accès à des outils de suivi et au streaming temps réel Euronext. Une offre promotionnelle permet également de bénéficier jusqu’à 160 euros offerts avec le code BBKOPE160, sous conditions d’ouverture, de premier versement, d’utilisation de la carte et de mobilité bancaire.

Enfin, réduire le retard des femmes face à l’investissement ne repose pas uniquement sur les produits financiers, mais sur la pédagogie et la confiance. Commencer tôt, même avec de petits montants, comprendre les mécanismes de base et automatiser ses versements sont des leviers simples mais efficaces. En rendant l’investissement plus lisible et accessible, des solutions comme le PEA contribuent à transformer une appréhension en démarche progressive. L’enjeu n’est pas de prendre plus de risques, mais de donner à chacune les moyens de construire son patrimoine à son rythme.