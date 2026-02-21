Assurance-vie : un record de collecte en 2025 !

information fournie par BFG Capital • 21/02/2026 à 08:40

dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)

L'année 2025 restera gravée dans les mémoires des épargnants français. Dans un contexte où les livrets traditionnels perdent de leur attrait, l'assurance-vie a vécu une année exceptionnelle. En effet, la collecte nette a atteint 50,6 milliards d'euros, un niveau record depuis 2010, bien supérieur aux 22,8 milliards d'euros enregistrés en 2024.

Cet engouement nous prouve bien une chose. Les Français veulent une épargne qui rapporte, mais ne sont pas encore prêts à céder la sécurité. Comment expliquer ce succès massif ? Et quelles implications pour l'avenir de l'épargne française ? Décryptage.

Zoom sur une ascension fulgurante

En 2025, les cotisations brutes en assurance-vie ont frôlé les 200 milliards d'euros, soit une hausse d'environ 10% sur un an. L'encours total des contrats a dépassé le seuil symbolique des 2 000 milliards d'euros, atteignant 2 107 milliards fin décembre. Aujourd'hui, ce placement représente plus de 30% de l'épargne financière des Français. Encore derrière le livret A, c'est tout de même près de 42% des ménages qui détiennent au moins un contrat.

Ce résultat exceptionnel est d'abord lié à la collecte nette, dépassant de plus de 22 milliards d'euros la collecte de 2024. L'assurance-vie s'est présentée comme un placement idéal, mêlant sécurité du capital, avantages fiscaux attractifs et rendement supérieur aux livrets réglementaires.

Les fonds en euros ont eux aussi renoué avec une collecte positive, à hauteur de +8,1 milliards d'euros en 2025. Bien qu'un peu plus risquées, les unités de compte ont joué un rôle moteur dans la collecte. Elles représentent une proportion importante de l'afflux de capitaux, montrant que nombreux sont les Français qui cherchent à diversifier leur portefeuille.

Parallèlement, les rachats opérés par les épargnants ont diminué. En 2025, les prestations versées par les assureurs ont reculé de 3%, signe d'une moindre pression à liquider des contrats pour faire face à des besoins immédiats. L'assurance-vie semble donc être redevenue un placement de choix dans l'épargne long terme.

L'explication derrière les chiffres : prudence et stratégie

Si l'assurance-vie a regagné le cœur des Français, cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le contexte économique global reste incertain. L'attraction des produits courts, comme les livrets, s'affaiblit au fur et à mesure que leurs rendements chutent. Le livret A, redescendu à 1,7% de rendement, ne fait plus rêver. A côté, l'assurance-vie présente des atouts non négligeables : rendement plus intéressants, avantages fiscaux, et le tout en gardant un aspect sécuritaire.

Ensuite, l'assurance-vie a été perçue comme un refuge dans les périodes d'incertitude politique et économique. Entre dissolution de l'Assemblée nationale et fragilité macro-économique, les Français ont besoin de sécurité financière, ce qui a fortement contribué à la collecte, via les fonds euros notamment.

Enfin, le rôle des PER assurantiels, bien que plus mesuré, confirme l'intérêt d'une vision patrimoniale plus structurée. Ces produits, qui permettent de préparer la retraite dans une enveloppe similaire à l'assurance-vie, ont eux aussi enregistré une collecte nette positive sur l'année, s'imposant progressivement comme un complément naturel dans les stratégies d'épargne longue.

Conclusion

L'année 2025 restera donc une année charnière pour l'assurance-vie en France. Avec une collecte nette record, un encours qui dépasse les 2 000 milliards d'euros et une attractivité renforcée face à des placements traditionnels en perte de vitesse, l'assurance-vie confirme son rôle de pierre angulaire du patrimoine des Français.

Mais derrière ces chiffres remarquables, une réalité plus nuancée apparaît. Car ce qu'on constate, c'est la tendance des Français à naviguer d'un produit à l'autre, mais sans penser réelle diversification. Hier c'était l'immobilier, avant-hier le livret A, et aujourd'hui l'assurance-vie. Les Français doivent apprendre à ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, et donc ne pas croire que l'assurance-vie est une solution universelle et intemporelle.

Alireza Gorzin, Président de BFG Capital nous le rappelle : ” L'assurance-vie présente des atouts non négligeables, mais ce n'est pas parce que c'est tendance qu'il faut foncer sans réfléchir. L'assurance-vie reste un placement qu'il faut apprendre à comprendre et maîtriser, entre fonds euros et unités de compte, pour être sûr que le produit s'adapte à nos objectifs personnels .”

En 2026, l'enjeu ne sera donc pas seulement d'avoir de l'assurance-vie, mais surtout de savoir l'utiliser à bon escient, dans le cadre d'une stratégie réfléchie et diversifiée.

Achevé de rédiger le 17 février 2026 par Amélie Yem, Responsable Communication et Marketing chez BFG Capital