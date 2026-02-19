Retraites : le grand défi démographique, et si l’avenir se jouait dès aujourd’hui ?

La France vieillit, et avec elle son système de retraite. Entre allongement de la vie, baisse de la natalité et tensions budgétaires, l'équation devient plus complexe. Faut-il revoir en profondeur notre modèle pour préserver le pacte social ? Le dernier rapport du Cercle de l'Épargne éclaire les enjeux et ouvre des pistes.

Un modèle au cœur du pacte social

En France, la retraite n'est pas qu'un mécanisme financier : c'est un pilier du contrat social. Hérité de l'après-guerre, le système par répartition repose sur un principe simple et puissant : les actifs financent les pensions des retraités.

Aujourd'hui, les prestations versées représentent environ 370 milliards d'euros, soit 13,4 % du produit intérieur brut. Premier poste de dépenses sociales, la retraite structure profondément les finances publiques. Maintes fois critiqué pour sa complexité, le système demeure pourtant un élément central du pacte social auquel les Français restent fortement attachés.

La « séniorisation » : une révolution silencieuse

La transformation démographique est déjà en marche. En 2025, la France a enregistré plus de décès que de naissances (651.000 contre 645.000). Les plus de 65 ans représentent près de 22 % de la population, contre un peu plus de 14 % au début des années 1990.

Ce basculement s'explique par deux phénomènes conjoints : la baisse progressive de la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie. Le ratio de dépendance démographique — c'est-à-dire le nombre de personnes âgées rapporté à celui des 20-64 ans — ne cesse d'augmenter. En 1964, la France comptait 22 seniors pour 100 actifs. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 40,2 et pourrait s'élever à près de 60 d'ici 2084.

Autrement dit : moins d'actifs pour financer davantage de retraités.

Des retraites plus longues, un financement sous tension

L'allongement de la vie constitue un progrès remarquable. L'espérance de vie à 65 ans a progressé de manière spectaculaire. Entre 1950 et 2022, elle a gagné environ 8,5 ans pour les femmes et 7 ans pour les hommes. Les générations actuelles et futures passeront ainsi vingt à vingt-cinq ans, voire davantage, à la retraite.

Une excellente nouvelle sur le plan humain. Mais dans un système financé quasi exclusivement par les cotisations des actifs (à 98 %), cette évolution pèse mécaniquement sur les comptes publics. Si aucune réforme supplémentaire n'était engagée, les dépenses publiques de retraite pourraient rester autour de 13,5 % du PIB à long terme, un niveau supérieur à la moyenne de l'OCDE.

L'emploi des seniors, un levier décisif

Tous les pays ne sont pas confrontés aux mêmes tensions. Ceux qui ont relevé le taux d'emploi des 55-64 ans ont mieux amorti le choc démographique.

En France, malgré des progrès récents, le taux d'emploi des seniors demeure en retrait par rapport aux pays nordiques. Or, une participation accrue au marché du travail permet d'élargir l'assiette des cotisations et d'atténuer le poids relatif des pensions dans l'économie : la hausse de l'emploi a permis d'atténuer d'environ 1,1 point de PIB la progression des dépenses liées au vieillissement entre 2000 et 2017.

Redonner toute leur place aux travailleurs expérimentés apparaît ainsi comme l'un des leviers les plus efficaces pour renforcer la soutenabilité du système.

Capitalisation : un complément de plus en plus envisagé

Face au « mur démographique », la capitalisation s'impose progressivement dans le débat. Dans certains pays comme les Pays-Bas ou le Canada, les actifs des fonds de pension dépassent 100 % du PIB. En France, en revanche, la capitalisation reste marginale : elle représente seulement 2 à 3 % des pensions versées. Pourtant, les mentalités évoluent. Selon l'enquête 2025 du Cercle de l'Épargne, 72 % des non-retraités doutent de la suffisance future de leur pension et plus d'un sur deux épargne déjà en vue de la retraite. Le succès croissant du Plan d'Épargne Retraite illustre cette prise de conscience.

La capitalisation ne remplace pas la solidarité intergénérationnelle, mais elle peut en constituer un complément utile et contribuer au financement de l'économie sur le long terme.

Un défi économique … et politique

Au fond, la question des retraites dépasse les seuls équilibres budgétaires. Elle touche à la confiance collective. Comment préserver un système protecteur sans compromettre l'équilibre des finances publiques ?

Le défi est triple : dynamiser l'emploi des seniors, diversifier les sources de financement et restaurer la confiance dans la pérennité du modèle.

La retraite, symbole de solidarité entre générations, n'est pas condamnée. Mais elle impose aujourd'hui un choix lucide : adapter le modèle pour mieux protéger demain.

Source : Le Cercle de l'épargne – Février 2026 – « Retraite : comment concilier pression démographique et équilibre financier sans compromettre le pacte social ? »