Livret épargne vs compte à terme : que choisir ?

information fournie par Café de la Bourse • 21/02/2026 à 08:10

jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)

Dans un contexte de taux d'intérêt en baisse, comme en témoigne le passage du livret A et du LDDS à 1,5 % et la baisse du LEP à 2,5 % le 1er février 2026, les épargnants cherchent plus que jamais à placer leur argent sur des solutions sécurisées, tout en tentant d'en tirer le meilleur rendement possible.

Deux produits d'épargne sans risque reviennent systématiquement dans les comparaisons : le livret d'épargne et le compte à terme.

Souplesse d'un côté, visibilité sur le rendement de l'autre : ces deux placements répondent à des logiques différentes, mais poursuivent un même objectif : faire fructifier son épargne sans prendre de risques. Alors, lequel choisir aujourd'hui ?

Souplesse et disponibilité : les caractéristiques et atouts du livret épargne

Fonctionnement d'un livret d'épargne

Le livret d'épargne est un produit simple et largement répandu. L'argent déposé reste disponible à tout moment, sans pénalité, et génère des intérêts calculés quotidiennement, puis versés périodiquement (généralement une fois par an). Les versements et retraits sont libres et immédiats.

Livret réglementé ou livret bancaire : quelles différences ?

On distingue deux grandes catégories de livrets :

Les livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP), dont les taux, plafonds et conditions sont fixés par l'État. Ils bénéficient d'une exonération totale d'impôt et de prélèvements sociaux.

Les livrets bancaires (ou livrets fiscalisés), proposés librement par les banques. Ils offrent parfois des taux promotionnels particulièrement avantageux, mais sont soumis à la fiscalité sur les intérêts.

Avantages et limites pour l'épargnant

Le principal atout du livret d'épargne est sa liquidité totale. Il constitue un excellent support pour une épargne de précaution. En revanche, son rendement reste souvent modeste, en particulier une fois l'inflation prise en compte, surtout pour les livrets bancaires hors période promotionnelle.

Rendement connu à l'avance : caractéristiques et atouts du compte à terme

Le principe du blocage des fonds

Le compte à terme fonctionne sur une logique différente : l'épargnant bloque une somme d'argent pendant une durée déterminée, allant généralement de quelques mois à plusieurs années. En contrepartie, la banque s'engage à verser un taux d'intérêt connu dès la souscription.

Durée, taux garantis et pénalités

La durée du placement est fixée à l'avance (6 mois, 1 an, 2 ans ou plus). Plus la durée est longue, plus le taux proposé est généralement attractif.

En cas de retrait anticipé, des pénalités peuvent s'appliquer, sous forme de baisse du taux servi, voire de suppression partielle des intérêts.

À quels profils s'adresse le compte à terme ?

Le compte à terme s'adresse surtout aux épargnants qui disposent d'une somme dont ils n'ont pas besoin à court terme, et qui recherchent de la visibilité sur leur rendement, sans exposition aux marchés financiers.

Livret épargne ou compte à terme : le comparatif essentiel

Disponibilité des fonds

Livret d'épargne : argent disponible à tout moment, sans contrainte

Compte à terme : fonds bloqués jusqu'à l'échéance (sauf pénalité)

Niveau de rendement

Le livret offre un rendement variable, dépendant des décisions réglementaires ou commerciales des banques qui peuvent proposer un livret au taux boosté sur une courte période

Le compte à terme garantit un taux fixe, connu dès le départ (même sur plusieurs années)

Fiscalité

Les livrets réglementés bénéficient d'une exonération totale

Les comptes à terme et livrets bancaires sont soumis à la flat tax de 31,4 % (ou option pour le barème de l'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux)

Simplicité d'utilisation

Le livret reste plus simple et plus flexible au quotidien. Le compte à terme, bien que facile à comprendre, nécessite une planification préalable de ses besoins de trésorerie.

Comment faire le bon choix selon son objectif ?

Constituer une épargne de précaution

Pour faire face aux imprévus (dépenses de santé, réparations, baisse de revenus), le livret d'épargne est incontournable grâce à sa disponibilité immédiate.

Financer un projet à court ou moyen terme

Si l'échéance du projet est connue (achat, travaux, apport immobilier), le compte à terme peut permettre de sécuriser un rendement légèrement supérieur, à condition de respecter la durée de blocage.

Rechercher de la visibilité sur le rendement

Dans un environnement de taux incertains, le compte à terme séduit les épargnants souhaitant verrouiller un taux et éviter les baisses futures.

Le livret d'épargne et le compte à terme ne s'opposent pas réellement : ils répondent à des besoins complémentaires. Le premier privilégie la flexibilité et la sécurité immédiate, le second la visibilité et l'optimisation du rendement sans risque.

En pratique, une stratégie équilibrée consiste souvent à combiner les deux, en adaptant la répartition de son épargne à ses objectifs, son horizon de placement et son besoin de liquidité.