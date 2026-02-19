SCPI : des rendements en hausse qui redonnent envie d'investir dans la pierre papier

(Crédits: Adobe Stock)

Avec un taux de distribution moyen de 4,91% en 2025, les sociétés civiles de placement immobilier confirment leur retour en grâce. Portées par la diversification et une collecte nette en forte progression, elles semblent avoir définitivement tourné la page d'une crise qui avait ébranlé leur réputation.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) affichent une performance moyenne en hausse. Selon les chiffres dévoilés le 10 février 2026 par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim), le taux de distribution (TD) - l'indicateur qui correspond au rendement des SCPI - moyen a atteint 4,91% en 2025, contre 4,72% en 2024.

Derrière cette moyenne se cachent, toutefois, des écarts de performance significatifs selon les catégories. Le TD des SCPI résidentielles et des SCPI santé et éducation plafonne à 4,2%, quand celui des SCPI bureaux grimpe à 4,6%, celui des SCPI commerces à 4,9%, et celui des SCPI tourisme et loisirs à 5,1%. Les SCPI logistique et locaux d'activité font encore mieux, avec 5,6%. Mais c'est la catégorie des SCPI diversifiées, investies dans plusieurs types de biens, qui décroche le pompon avec un taux de distribution moyen de 6% en 2025.

Les diversifiées trustent les deux tiers des souscriptions

Les épargnants ont visiblement retenu la leçon : à l'image des autres placements, la diversification s'avère payante en matière de fonds immobiliers. Les SCPI diversifiées ont ainsi monopolisé 65% des souscriptions du marché en 2025.

Elles se situent loin devant les SCPI bureaux (24%). Les SCPI santé et éducation (4%), les SCPI logistique et locaux d'activité (3%), les SCPI commerces (2%), les SCPI résidentielles et tourisme-loisirs (1% chacune) ferment la marche.

Un bond de 29% de la collecte nette

Ce regain d'appétit intervient après deux années éprouvantes. En 2024, plusieurs SCPI avaient été contraintes d'abaisser la valeur de leurs actifs sous l'effet conjugué de la dégringolade des prix de l'immobilier - elle-même consécutive à la hausse des taux d'intérêt -, de la généralisation du télétravail qui avait fait chuter la demande de bureaux, et du boom du commerce en ligne qui a engendré des fermetures de magasins en série.

L'appétence retrouvée des investisseurs pour les SCPI se traduit dans les chiffres. Les achats de parts ont été supérieurs aux ventes de 4,6 milliards d'euros en 2025. La collecte nette de ces fonds immobiliers non cotés a ainsi bondi de 29% par rapport à 2024, toujours selon l'Aspim.