Assurance vie : les fonds euros font de la résistance

information fournie par Tout sur mes finances • 09/07/2026 à 14:58

(Crédits: Adobe Stock)

Les supports garantis de l'assurance vie ont délivré un rendement moyen de 2,63% l'année dernière. Une performance quasiment inchangée sur un an qui leur permet de dépasser le Livret A.

Les résultats sont désormais arrêtés. Selon le rapport annuel publié le 30 juin 2026 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – le régulateur des banques et des assurances -, les fonds euros de l'assurance vie ont rapporté en moyenne 2,63% l'an passé.

Ce taux est très légèrement inférieur à la première estimation communiquée par l'ACPR au printemps, fixée à 2,65%. Cette différence s'explique par le calendrier de publication par les assureurs des rendements de ces supports sécurisés (le capital est garanti). Les établissements offrant les meilleures rémunérations dévoilent généralement leurs performances en premier, ce qui tend à surestimer les premières moyennes calculées avant l'intégration des données de l'ensemble du marché.

Le rapport annuel de l'ACPR constitue ainsi la photographie la plus fidèle du secteur, puisqu'il compile les résultats des compagnies d'assurance, des bancassureurs (les filiales d'assurance des banques), des mutuelles et des institutions de prévoyance présentes en France.

Une rémunération à un niveau plutôt élevée

Même si le rendement recule de deux centièmes de point de pourcentage par rapport à 2024, la rémunération des fonds euros demeure à un niveau relativement élevé. Elle s'était établie à 2,64% un an plus tôt, contre 2,60% en 2023, 1,91% en 2022 et seulement 1,28% en 2021.

Ce rebond s'explique par la composition même des fonds en euros, largement investis en obligations. Pendant plusieurs années, les politiques de taux très bas de la Banque centrale européenne (BCE) avaient pesé sur leur rentabilité. Le changement de cap monétaire engagé pour lutter contre l'inflation a progressivement permis aux assureurs d'investir dans des obligations offrant des rendements plus attractifs, ce qui s'est traduit par une amélioration des performances servies aux épargnants.

Des stratégies commerciales offensives

La remontée des taux n'est pas la seule explication. Les assureurs ont également cherché à attirer davantage d'épargne afin de profiter des nouvelles conditions de marché.

Pour convaincre les épargnants de renforcer leurs versements, de nombreux acteurs ont proposé des rendements bonifiés, parfois réservés aux nouveaux versements ou conditionnés à un investissement complémentaire sur les supports en unités de compte. Cette concurrence commerciale a contribué à maintenir les performances des fonds en euros vers le haut.

Pas de vrais vainqueurs

En matière de rendement, les fonds en euros ont fait mieux que le Livret A en 2025. Après une baisse de son taux à 2,40% en février, puis à 1,70 % en août, le livret d'épargne réglementée a finalement affiché une rémunération moyenne de 2,16% sur l'ensemble de l'année.

Pour autant, ce constat ne suffit pas à désigner un réel vainqueur. Les intérêts annuels générés par les fonds euros sont soumis aux prélèvements sociaux ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, tandis que ceux du Livret A restent entièrement exonérés de fiscalité.